38 قائمة تتنافس في انتخابات الكنيست الـ26... بانتظار المصادقة النهائية

إغلاق باب تقديم القوائم لانتخابات الكنيست الـ26 بعد إيداع 38 قائمة، بينها تحالفات جديدة وترتيبات نهائية داخل الليكود و"يشار" و"بياحد" والقائمة المشتركة، على أن تُستكمل المصادقة القانونية عليها في 27 أيلول/ سبتمبر.

انتهت، مساء الثلاثاء، عملية تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست الـ26، بعد يومين من استقبال لجنة الانتخابات المركزية ممثلي الأحزاب والقوائم، وبلغ عدد القوائم المقدمة 38 قائمة، فيما تبدأ الآن مرحلة فحص أسمائها ورموزها وترتيباتها القانونية قبل المصادقة النهائية عليها في 27 أيلول/ سبتمبر.

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وقالت لجنة الانتخابات المركزية، في بيان رسمي، إن مجرد تقديم القوائم وأسمائها والحروف التي طلبتها لا يعني المصادقة عليها، موضحة أن جميع الطلبات ستخضع للفحص وفق أحكام القانون قبل إقرار القوائم بصورة نهائية.

وجرت عملية تقديم القوائم في مبنى الكنيست تحت إشراف رئيس لجنة الانتخابات المركزية، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، فيما انتظرت عدة أحزاب حتى الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء قبل إيداع قوائمها.

وكانت أحزاب "يشار" و"بياحد" و"الديمقراطيون" و"يسرائيل بيتينو" و"عوتسما يهوديت" و"عمخا يسرائيل" وتحالف "الاحتياط والاقتصاد" من بين القوائم التي قدمت أوراقها الإثنين، فيما قدم حزب شاس قائمته الثلاثاء.

ووصل ممثلو الليكود و"الصهيونية الدينية – زيهوت" و"كاحول لافان" بعد الساعة الثامنة والنصف مساء، بينما انتظرت "يهدوت هتوراه" و"نوعم" حتى اللحظات الأخيرة لتسجيل القائمة.

وتعكس القوائم المقدمة خريطة سياسية أعيد تشكيلها خلال الأسابيع الأخيرة، مع تحالفات جديدة وانشقاقات وانتقالات بين الأحزاب، إلى جانب معركة مكثفة على المواقع المتقدمة والواقعية في القوائم.

ويتقدم غادي آيزنكوت قائمة حزب "يشار"، ويليه يورام كوهين، ثم أوريت فركش هكوهين، وعادي ألتشولر، وماتان كهانا، وحيلي تروبر، فيما يضم الحزب أيضًا شاؤول مريدور، وإلعازر شتيرن، وكميل أبو ركن، وآخرين.

أما قائمة الليكود، فيتصدرها بنيامين نتنياهو، يليه إيلي كوهين، وأمير أوحانا، ويريف ليفين، وميري ريغيف، ثم يسرائيل كاتس وغدعون ساعر.

وتضم قائمة الليكود كذلك الأسماء التي قرر نتنياهو تحصينها، بينها تالي غفيلي في الموقع التاسع، والمعلق في القناة 14 يعقوب باردوغو في الموقع الحادي عشر، وإليشع مِدان في الموقع الخامس عشر، والمحامي دافيد بيتر في الموقع السادس عشر، وإيلي غولدشميت في الموقع السادس والعشرين، ويتسحاق بونتسل في الموقع التاسع والعشرين.

وتصدر نفتالي بينيت قائمة "بياحد"، يليه يائير لبيد، ثم كيرن ترنر إيال، وميراف بن آري، وليران أفيشار بن حورين، ونوعام تيفون، فيما تضم القائمة أيضًا رام بن باراك وميراف كوهين وفلاديمير بلياك وآخرين.

ويترأس يائير غولان قائمة "الديمقراطيون"، وتأتي بعده نعما لازيمي، وغيلعاد كريف، وإفرات رايتن، ويايا فينك، وغابي لاسكي، وميخال روزين، وموشيه ردمان، وسمية بشير.

أما "يهدوت هتوراه"، فيتصدرها يعقوب آشر، يليه يتسحاق غولدكنوبف، ويتسحاق بندروس، ومئير بوروش، فيما يتصدر أرييه درعي قائمة شاس، يليه ينون أزولاي، وميخائيل ملكيئيلي، ويوآف بن تسور، وحاييم بيتون.

وفي اليمين المتطرف، يتصدر إيتمار بن غفير قائمة "عوتسما يهوديت"، وتليه طالي غوتليف، ويتسحاق فاسرلاوف، وعميحاي إلياهو، وليمور سون هار ميلخ، فيما جاء حنمل دورفمان في الموقع السابع.

ويتزعم أفيغدور ليبرمان قائمة "يسرائيل بيتينو"، يليه رافي بن شطريت، وتاليا لانكري، وعوديد فورر، ويوليا مالينوفسكي، فيما جاء حمد عمار في الموقع السابع.

القائمة المشتركة بثلاثة مركبات

وقدمت القائمة المشتركة الثلاثية قائمتها النهائية برئاسة يوسف جبارين، يليه أحمد الطيبي في الموقع الثاني، وسامي أبو شحادة في الثالث، وفاتن غطاس في الرابع.

ويأتي انتخاب غطاس للموقع الرابع في المشتركة بعدما انتخبه مجلس الجبهة للموقع الثاني في قائمة الجبهة، بدلًا من جعفر فرح، بعد التصويت على سحب ترشيح الأخير.

ويضم ترتيب المشتركة بعد ذلك بكر عواودة في الموقع الخامس، وعوفر كسيف في السادس، ويوسف العطاونة في السابع، ومها كركبي صباح في الثامن، وأحمد دراوشة في التاسع، ونهاية وشاحي في العاشر.

وتضم القائمة كذلك حسن النصاصرة، وهيثم دحلة، وإياس ناطور، وغسان عبد الله، وأورلي نوي، ومور شوشان ستولر، واعتماد قعدان، وعمر واكد، ومؤيد ميعاري، وأحمد جزاوي غانم.

أما القائمة الموحدة، فيترأسها منصور عباس، ويليه يوآف سيغالوفيتش، ثم وليد طه، ووليد الهواشلة، وإيمان خطيب ياسين، وياسر حجيرات.

ويتصدر بتسلئيل سموتريتش قائمة "الصهيونية الدينية–زيهوت"، ويأتي موشيه فيغلين ثانيًا، ثم أوريت ستروك، وسيمحا روتمان، وتسفي مور، وإيتمار إيتام، وتسفي سوكوت.

أما حزب "عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر، فقد قدم قائمته مع يوسف حداد في الموقع الثاني، ونيتاعلي شيم طوف ثالثة، ثم عيران بن آري، وفلور حاسون نحوم، وليلي درعي، ورونين بودنرو.

وقدّم تحالف "الاحتياط والاقتصاد" قائمته برئاسة يوعاز هندل، يليه يرون زليخا، ثم عينات فيلف، وحفيف فوليبوفيتش، ويوآف شلومو أدومي، وأوفير لانغمان، وشلومي دمري.

ومن المنتظر أن تواصل لجنة الانتخابات المركزية خلال الأسابيع المقبلة فحص القوائم وأسمائها ورموزها، على أن تصدر المصادقة النهائية عليها في 27 أيلول/ سبتمبر، قبل نحو شهر من موعد الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.