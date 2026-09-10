اشتباه بإصابة شخص بـ"إيبولا" بعد عودته من الكونغو

وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن الاشتباه بإصابة شخص بفيروس "إيبولا" بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أنه نُقل للعزل والفحوصات، وأنه لم تُسجل حتى الآن أي إصابة مؤكدة في إسرائيل.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاشتباه بإصابة شخص بفيروس "إيبولا" بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل عدة أيام وظهور أعراض الحمى عليه.

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وشددت الوزارة، في بيان صدر عنه اليوم، الخميس، على أن الحديث في هذه المرحلة يدور عن اشتباه فقط، وأن الفحوصات اللازمة لا تزال جارية.

وقالت الوزارة إن الشخص سيُنقل إلى مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس، حيث سيخضع للعلاج في ظروف عزل وفق البروتوكولات المعتمدة للتعامل مع الأمراض المعدية عالية الخطورة.

وأشارت إلى أن نتائج الفحوصات تصدر خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أنها استكملت التحقيق الوبائي لتحديد الأشخاص الذين خالطوا الحالة المشتبه بها، موضحة أن من لم يتلق اتصالًا منها لا يُطلب منه اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي.

وشددت الوزارة على أن فيروس "إيبولا" لا ينتقل عبر الهواء، وأن العدوى تحدث من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب تظهر عليه أعراض المرض، أو عبر الدم وسوائل الجسم والإفرازات.

وأوضحت أن التحقق من الاشتباه سيشمل سلسلة من الفحوصات المخبرية وفق البروتوكولات الطبية المتبعة، فيما أكدت أنه لم تُسجل حتى الآن أي إصابة مؤكدة بالفيروس في إسرائيل.

وقالت الوزارة إنها تتابع منذ تفشي "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية التطورات المتعلقة بالمرض، وإنها عممت تعليمات على الطواقم الطبية والمستشفيات ذات الصلة، وجهزت وسائل حماية ومعدات خاصة، إضافة إلى وضع آليات للكشف المبكر عن المسافرين العائدين من مناطق انتشار المرض ونظام للفحص المخبري.

ودعت الجمهور إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق التي تشهد إصابات نشطة بـ"إيبولا"، وفي مقدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما طلبت من العائدين منها ممن تظهر عليهم حمى أو أعراض غير اعتيادية خلال 21 يومًا البقاء في منازلهم، وتجنب مخالطة الآخرين، والتواصل هاتفيًا مع وزارة الصحة.