إسرائيل "تدمر" أنفاق تلة علي الطاهر بأكثر من 1100 طن من المتفجرات

أعلنت إسرائيل "تدمير" أنفاق تلة علي الطاهر في جنوب لبنان باستخدام أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة، فيما أوردت تقارير إسرائيلية نقلا عن الجيش أن هناك "جاهزية لسيناريوهات مختلفة بينها متعددة الجبهات".

نسف الجيش الإسرائيلي أنفاق تلة علي الطاهر في جنوب لبنان ليل الخميس - الجمعة باستخدام أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة، وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس في بيان مشترك "تدميرها".

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ونقلت تقارير إسرائيلية بناء على إحاطة من الجيش، أنه مستعد لسيناريوهات مختلفة بينها متعددة الجبهات إثر تفجير أنفاق تلة علي الطاهر، لا سيما وأن إيران سبق وتوعدت بأن أي هجوم إسرائيلي عليها سيُقابل بهجوم واسع النطاق من قبلها.

ووقعت هزات ارتجاجية إثر انفجارات ضخمة سمعت في مناطق لبنانية وأخرى في شمال إسرائيل، وذلك بعد وقت وجيز من إصدار بلدات حدودية في الشمال تحذيرات لسكانها من سماع دوي انفجارات محتملة إثر تفجير الأنفاق.

وورد في بيان مشترك لنتنياهو وكاتس، أنه بناء على توجيهاتهما "دمر الجيش للتو البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في تلة علي الطاهر، وبذلك استكمال تنظيم المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".

فيديو يوثّق انفجارا ضخما جرّاء ما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ووزير أمنه، إنه تدمير لأنفاق تلة #علي_الطاهر جنوبي #لبنان.



للتفاصيل: https://t.co/Hg5Nzj7ks3 pic.twitter.com/jRHtyuRKBQ — موقع عرب 48 (@arab48website) September 10, 2026

واعتبرا أن "الحديث يدور عن بنية تحتية إستراتيجية جرى إنشاؤها على مدى عقدين، بتمويل وتخطيط إيرانيين. وكانت البنية التحتية والمقر في التلة مخصصين ليكونا قاعدة لاحتلال الجليل، وللسيطرة من خلال الرصد والنيران على المطلة وكريات شمونة، وتدميرها يستكمل إحكام السيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر فوق الأرض وتحتها".

وأشار نتنياهو وكاتس، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة للدفاع في المنطقة ومنع عودة حزب الله إلى المنطقة. وقالا إن "الجيش سيواصل البقاء في المنطقة الأمنية وتدمير البنى التحتية وإحباط أي محاولة من جانب حزب الله لإعادة التمركز في المنطقة واستعادة قدراته".

فيديو آخر يوثّق تفجير جيش الاحتلال لشبكة أنفاق تلة #علي_الطاهر، جنوبي لبنان. pic.twitter.com/OGLvOtkXIh — موقع عرب 48 (@arab48website) September 10, 2026

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن قواته استكملت تدمير أنفاق تلة علي الطاهر، "بعد أن حققت القوات خلال الفترة الأخيرة سيطرة عملياتية على منطقة التلة فوق الأرض وتحتها".

وجاء في بيانه، أنه "بعد نشاط تحضيري مطول دمرت قوات الفرقة 36 المسارات تحت الأرض في منطقة تلة علي الطاهر، بهدف تحييد قدرة حزب الله بشكل نهائي على التخطيط لعمليات ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش وتنفيذها انطلاقا من هذه البنى التحتية".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "طول البنى التحتية التي تم تدميرها بلغ أكثر من كيلومترين. وعثر داخل البنى التحتية تحت الأرض على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة من إنتاج إيران، إضافة إلى أسلحة رشاشة، وعشرات الصواريخ المضادة للدروع، ومئات الألغام والعبوات الناسفة".

وحذرت إيران الولايات المتحدة الشهر الماضي، من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان؛ بحسب ما أفاد 3 مسؤولين مطلعين، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" مؤخرا.

تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان

واصلت إسرائيل، الخميس، قصف بلدات ومناطق جنوبي لبنان، بغارات جوية ونيران المدفعية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن غارة إسرائيلية استهدفت مساء الخميس، أحياء سكنية في بلدة المنصوري بقضاء صور.

وفي قضاء بنت جبيل، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا عند أطراف بلدة حاريص - حداثا في منطقة العريش. وذكرت الوكالة أن المنزل استهدف بصاروخين، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وفي قضاء مرجعيون، استهدفت المدفعية الإسرائيلية سهل مرجعيون. ولم تورد الوكالة على الفور معلومات عن وقوع خسائر بشرية جراء الهجمات.

وتأتي الهجمات امتدادا لتصعيد إسرائيلي متواصل في الأراضي اللبنانية، وشمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات واسعة في عدد من البلدات.