مستوطن دخل قرية فلسطينية واختفى... الاحتلال يستنفر للبحث عنه

استنفرت قوات الأمن الإسرائيلية، منذ ساعات ليل الأربعاء–الخميس، للبحث عن مستوطن من سكان مستوطنة "أريئيل"، بعدما دخل بإرادته إلى قرية فلسطينية في منطقة شمالي الضفة الغربية، فيما لم تُحسم بعد خلفية اختفائه.

عُثر، الخميس، على مستوطن بعد ساعات من عمليات بحث واسعة نفذتها الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومصلحة السجون والجيش الإسرائيلي، إثر دخوله بمحض إرادته إلى قرية فلسطينية شمالي الضفة الغربية، مساء الأربعاء.

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وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق الخميس، فقدان أثر المستوطن، وهو من سكان مستوطنة "أريئيل" ويبلغ من العمر 53 عامًا، قبل العثور عليه حيًا وبحالة صحية جيدة. وبحسب تقارير إسرائيلية، عُثر عليه في منطقة قلقيلية.

ولم يُكشف عن تفاصيل بشأن ظروف اختفائه أو الأسباب التي دفعته إلى دخول القرية الفلسطينية. وكان المستوطن قد شوهد للمرة الأخيرة مساء الأربعاء في منطقة مستوطنة "أريئيل".

وبحسب معلومات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، توجد أدلة على أن المستوطن دخل القرية نحو الساعة السادسة مساء، فيما امتنعت الأجهزة عن نشر اسمها، بدعوى تجنب وصول مستوطنين إليها للبحث عنه أو وقوع أحداث إضافية داخلها.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد قالت، قبل العثور عليه، إنه لم تكن تتوافر مؤشرات استخبارية على أن اختفاء المستوطن مرتبط بـ"حدث أمني"، ولذلك كان يُعرّف رسميًا على أنه "مفقود"، مع التأكيد حينها على أن هذا الاحتمال لم يُستبعد بصورة نهائية.

وأفاد البيان المشترك الصادر عن الشرطة والشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية بأن الشرطة والجيش شرعا بعمليات تمشيط فور تلقي البلاغ، وأُقيم مركز قيادة مشترك بين الأجهزة المختلفة، بالتوازي مع تشغيل وسائل تكنولوجية وقدرات لجمع المعلومات ووحدات خاصة، بينها وحدة "متسادا" التابعة لمصلحة السجون، إلى جانب مروحية للشرطة.