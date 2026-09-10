نحو 100 ألف مسافر في مطار بن غوريون خلال يوم واحد

نحو 100 ألف مسافر و600 رحلة متوقعة عبر مطار بن غوريون، الخميس، في أكثر أيام العام ازدحامًا.

يتوقع أن يشهد مطار بن غوريون، الخميس، أكثر أيام العام ازدحامًا، مع مرور نحو 100 ألف مسافر عبر المطار، ونحو 600 رحلة مغادرة ووصول خلال يوم واحد، في ذروة موسم السفر المرتبط بشهر أيلول/ سبتمبر والأعياد اليهودية.

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وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إنها عززت طواقم العاملين لمواجهة الضغط المتوقع، فيما يُقدّر أن يصل عدد المسافرين عبر المطار خلال أيلول/ سبتمبر إلى نحو 2.5 مليون شخص.

وتتصدر اليونان وقبرص وإيطاليا والولايات المتحدة والإمارات قائمة الوجهات الأكثر طلبًا.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من اضطرابات حادة شهدها المطار بسبب نقص في القوى العاملة، ولا سيما في خدمات الشحن والأمتعة، ما أدى إلى تأخر تحميل حقائب المسافرين وتعطيل الرحلات.

وكانت الأزمة قد بلغت ذروتها في 20 آب/ أغسطس، حين توقفت مواقف تسجيل المسافرين بصورة كاملة وجُمّدت عمليات الهبوط مؤقتًا، ما دفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى التدخل والتهديد بإقالة من يعرقل عمل المطار.

وفي موازاة ذلك، أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة Wizz Air هذا الأسبوع توسيع نشاطها في إسرائيل وإطلاق رحلات إلى وجهات أوروبية جديدة، بعد أن كانت قد علّقت رحلاتها عدة مرات خلال العام الماضي على خلفية الحرب مع إيران.