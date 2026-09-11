الجيش الإسرائيلي والشرطة يحبطان تهريب عشرات الأسلحة من الأردن وتدريب مفاجئ في الضفة الغربية

أحبطت قوات إسرائيلية مشتركة تهريب نحو 40 قطعة سلاح عبر الحدود الأردنية، واعتقلت خمسينييْن من أريحا، بينما بدأ الجيش تمريناً مفاجئاً لكتائب فرقة الضفة لفحص الجاهزية سيناريوهات طارئة استعدادا للأعياد.

أعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة في بيانين منفصلين، اليوم الجمعة، إحباط تهريب عشرات الأسلحة من الأردن.

وذكر الجيش في بيان، أن "مراقِبات الجيش رصدت أمس الخميس، مؤشرات تدل على نشاط تمهيدا لمحاولة تهريب في منطقة الحدود الشرقية".

وأضاف أنه "على إثر ذلك، عملت قوات لواء الأغوار والوديان، وأفراد شرطة ’وحدة حدود الأردن’ في لواء ’شاي’، وحرس الحدود في (الضفة الغربية) بشكل مشترك، ونصبت كمائن في المنطقة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "خلال النشاط، اعتُقل مشتبه بهما من سكان أريحا وهما في الخمسينيات من العمر، كما تم ضبط أكثر من 30 مسدسا وبندقيتين من طراز M16".

وأضاف أنه "تم تحويل المشتبه بهما ووسائل القتال، لمواصلة التحقيق لدى الوحدة المركزية في لواء ’شاي’".

وأكدت الشرطة "إحباط عملية تهريب نحو 40 قطعة سلاح على الحدود الشرقية: في عملية مشتركة نفذتها الليلة عناصر من وحدة الحدود الأردنية التابعة لشرطة الحدود الإسرائيلية، وحرس حدود ’يهودا والسامرة’ (الضفة الغربية)، ولواء الوديان، أُلقي القبض على شخصين مطلوبين، وأُحبطت عملية تهريب عشرات الأسلحة".

وأضافت أن "القوات الأمنية تواصل عملياتها الهجومية هذه الأيام في إطار استعداداتها للعيد. ويأتي ذلك بالتزامن مع مكافحة الإرهاب ومحاولات التهريب على الحدود الشرقية، والتي قد تصل إلى أيدي عناصر، وتُستخدم في أنشطة إجرامية وأمنية".

"استعدادات عملياتية" لفترة الأعياد بالضفة

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء "تدريب مفاجئ في منطقة فرقة (الضفة الغربية)، تم في إطاره استدعاء جميع كتائب الفرقة للتدريب ورفع جاهزيتها، ويُتوقع أن يستمر التدريب حتى ساعات الظهر، وستُلاحظ خلاله حركة نشطة لقوات الأمن في المنطقة".

وبحسب ما قال الجيش في بيان، فإن "التدريب يهدف إلى فحص مستوى التأهب والجاهزية العملياتية للقوات، والتدرب على سيناريوهات مفاجئة مختلفة، وذلك في إطار الاستعدادات العملياتية لفترة الأعياد".

وأشار إلى أن "التدريب يأتي استكمالا لسلسلة تدريبات أُجريت خلال الأسابيع الأخيرة في إطار الاستعدادات العملياتية في المنطقة، وتدرّبت القوات خلالها على مجموعة متنوعة من السيناريوهات العملياتية، بما في ذلك التدرب على التعاون مع باقي قوات الأمن والإنقاذ في المنطقة وتعزيزه".

وشدّد جيش الاحتلال على أن "الحديث يدور عن تدريب مخطط له، ولا توجد خشية من وقوع حدث أمني".