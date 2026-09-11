المزارع الاستيطانية بالضفة الغربية تستولي على أكثر من 1.1 مليون دونم في المناطق C

مساحة المزارع الاستيطانية تشكل ثلث مساحة المناطق C والمستوطنون يسعون للسيطرة على مليون دونم آخر، ويعتبرونها أداة "لتعزيز السيطرة" على الأراضي المحتلة، وهذه المزارع تتركز في شرق الضفة وخاصة الغور وفي جنوب جبل الخليل

تمتد المزارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة في مساحة تزيد عن 1.1 مليون دونم التي استولى عليها الاحتلال والمستوطنون بواسطة اعتداءات إرهابية، وتشكل ثلث مساحة المناطق C، التي تصل إلى حوالي 3.5 مليون دونم، حسب تقرير لما يسمى بـ"جمعية المزارع".

وتستولي المستوطنات على حوالي 200 ألف دونم آخر في المناطق C.

وتوجد في هذه المناطق حاليا نحو 130 مزرعة استيطانية، بينها 40 مزرعة استيطانية أقيمت في السنتين الأخيرتين.

وتتركز المزارع الاستيطانية في شرق الضفة الغربية، وخاصة في الأغوار، وفي جنوب جبل الخليل.

وتسعى "جمعية المزارع" الاستيطانية إلى الاستمرار في الاستيلاء على الأراضي في المناطق C، بهدف الاستيلاء على مليون دونم آخر.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية يمينية، فإن "جمعية المزارع" الاستيطانية تنظر إلى هذه المزارع على أنها أداة "لتعزيز السيطرة" على الأراضي المحتلة، وأنها "تأتي استمرارا للمبادئ التي رافقت الاستيطان الصهيوني".

وجاء في بيان "جمعية المزارع" الاستيطانية أن "حدودنا ستكون في المكان الذي يعمل فيه المحراث اليهودي"، وأن "وادي تيرتسا (الفارعة) هو مثل مرج بن عامر، ووادي دوتان (سهل عرابة جنين) هو مثل هضبة الجولان" المحتلة.

وأفاد تقرير صدر مؤخرا عن حركتي "سلام الآن" و"كرم نابوت" الإسرائيليتين المناهضتين للاحتلال والاستيطان بأن حكومة بنيامين نتنياهو تسرع تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية بشكل فعلي، وأنه خلال السنوات الثلاث، 2023 – 2025، أقامت الحكومة الإسرائيلية 185 بؤرة استيطانية عشوائية وطردت سكان 118 تجمعا فلسطينيا بواسطة اعتداءات إرهابية.