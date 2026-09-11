لبنان: إسرائيل تفجّر مدرسة المنصوري وكاتس يعلن حدود "المنطقة الأمنية" من الساحل لجبل الشيخ

فجّر الجيش الإسرائيلي مدرسة بالمنصوري وقصف برعشيت ووادي الحجير عقب تفجير أنفاق علي الطاهر بـ1100 طن متفجرات وانسحابه للشقيف، فيما أعلن وزير الأمن كاتس فرض "منطقة أمنية" ممتدة من الساحل لجبل لشيخ، "استعدادا لمواصلة المعركة".

جانب من القصف الإسرائيلي على لبنان، الجمعة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة تفجيرات وقصف في جنوبي لبنان، طالت إحداها مدرسة، فيما انسحبت قواته المتوغلة بمرتفعات علي الطاهر.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعد تدمير شبكة الأنفاق في تلة علي طاهر، جنوبي لبنان، أمس الخميس: "اليوم توجد منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا إلى (قلعة الشقيف) ومداخل جبل الشيخ شرقا".

وأضاف: "نحن على أهبة الاستعداد لمواصلة الحملة، ومواصلة مهاجمة حزب الله وأماكن أخرى".

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل يتزامن مع احتدام الحملة الانتخابية في إسرائيل ومساعي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لحشد وتوحيد معسكره اليميني قبل انتخابات 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية "فجّرت القسم الأكبر" من المدرسة الرسمية في بلدة المنصوري بقضاء صور، "ولم يتبقَّ منها سوى جزء صغير".

وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على المنصوري بالتزامن مع عملية التفجير الضخمة للمدرسة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا في تلة بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف وادي الحجير.

ومساء الخميس، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في مرتفعات علي الطاهر أحدث هزة أرضية، مدعيا أنه استهدف شبكة أنفاق وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" يزيد طولها على كيلومترين.

زامير: على الجيش اللبناني أن يظهر فاعلية على الأرض

وفي سياق ذي صلة، "زار رئيس أركان (الجيش الإسرائيلي)، إيال زامير، اليوم الجمعة، منطقة الفرقة 36، برفقة قائد قيادة المنطقة الشمالية، رافي ميلو، وقائد الفرقة 36 يفتاح نوركين في زيارة جاءت بعد أن استكملت قوات الجيش، أمس، تدمير المسارات تحت الأرض التابعة لحزب الله في المنطقة".

وقال زامير في تصريحات أدلى بها: "الليلة الماضية دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، استمرارا لتحييد شبكة الأنفاق في قلعة الشقيف، هنا خلفي. وهي جزء من منظومة ضخمة جرى حفرها على مدى سنوات باستثمار هائل، وهي البنية التحتية الرئيسية للقيادة والسيطرة والقتال التابعة لحزب الله، والتي أُنشئت بدعم إيراني".

وأضاف أنه "من بين عدة أمور، عثرت قواتنا داخل المواقع على أسلحة متطورة إيرانية الصنع، مخصّصة لاستهداف قوات الجيش، وبلدات الشمال".

وهدّد بأن "كل قرية تُقام فيها بنية تحتية إرهابية، ويتواجد فيها مخربون، تعرّض نفسها للخطر"، على حدّ وصفه، مضيفا: "انظروا إلى ما حدث في قنطرة ومجدل زون حيث تضررت قرى بأكملها، لأن مدينة تحت الأرض أُنشئت تحت منازل المدنيين، وانظروا إلى ما حدث في مرتفعات علي الطاهر: كمّ هائل من الموارد استثمرها حزب الله على حساب المواطنين اللبنانيين، وهي موارد ذهبت سدى".

وذكر زامير أنه "بعد الضربة القاسية التي تلقاها حزب الله، لن نسمح له بإعادة بناء قدراته وترسيخ وجوده من جديد في المنطقة، وسندافع عن بلداتنا بكل ثمن، والجيش يقف كحاجز دفاعي على الجبهة. كل اعتداء على بلدات الشمال أو على قوات الجيش التي تحمي البلدات، سيُقابَل برد فوري وقوي".

وقال إن "على الجيش اللبناني أن يُظهر فاعلية على الأرض. وإلا، فلن يكون بالإمكان المضي قدمًا في الاتفاق الذي أبرِم بين حكومة إسرائيل ولبنان".

وأضاف: "يبقى الخط الأصفر تحت سيطرتنا الكاملة ومن دون أي تغيير. أجرينا تقييمات متواصلة للوضع... فعّلنا بصورة متكاملة جميع القدرات الاستخباراتية والعملياتية والبرية والجوية، ونجحت قواتنا في تنفيذ المهمة... مع التمسك بالمهمة والسعي المستمر إلى الحسم، انطلاقا من الهدف المنشود".

في المقابل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن القوات المتوغلة انسحبت من مرتفعات علي الطاهر، وتتمركز في خطوط خلفية بمنطقة قلعة شقيف.

وزعمت أن "الجيش الإسرائيلي منح المسلحين فرصة للاستسلام، ولكنهم رفضوا، وقتل ما يقارب 50 مسلحًا، في وقت تستعد قواته للانسحاب من المنطقة والسيطرة على القمة عن بُعد".

وقالت إن "عملية الاستيلاء استمرت نحو 3 أشهر لتحقيق السيطرة على القمة فوق الأرض وتحتها، وحصار المسلحين الذين كانوا داخل طبقات تحت الأرض".

وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي حافظ على سرية العملية خوفًا من رد فعل حزب الله وإيران، لذلك اختار الإعلان عن السيطرة على القمة فقط في الأيام الأخيرة".

كما ادعت أن "قوات الجيش نجحت في السيطرة على شحنات إمداد حاول حزب الله إرسالها إلى المسلحين عبر طائرات مسيّرة".

والخميس، قال نتنياهو إن إسرائيل دمرت ما وصفه بأنه "أكبر موقع إيراني خارج إيران"، في إشارة إلى أنفاق علي الطاهر.

وتقع تلة علي الطاهر بين بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، شمال نهر الليطاني، ويبلغ ارتفاعها نحو 600 متر عن سطح البحر، ما يمنحها أهمية جغرافية وعسكرية كونها تشرف على مساحات واسعة من جنوبي لبنان.

وتتواصل اعتداءات إسرائيل على جنوبي لبنان، رغم "صيغة إطار" وقعتها بيروت وتل أبيب في 26 حزيران/ يونيو الماضي، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، منذ الحرب التي دارت بين عامَي 2023 و2024، فيما وسعت نطاق وجودها داخل الأراضي اللبنانية، خلال عدوانها الراهن.