الجيش الإسرائيلي ينسحب من تلة علي الطاهر... كاتس: جزء من "الخط الأصفر" وسنبقي السيطرة عليها

انسحب الجيش الإسرائيلي من تلة علي طاهر بلبنان مُعيدًا التمركز بـ"الخط الأصفر"، لكنه يواصل السيطرة عليها، فيما يعُدّها كاتس ضمن "الخط الأصفر"، وسط دراسة لتقليص بعض القوات.

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من تلّة علي طاهر جنوبيّ لبنان، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد استكمال تدمير شبكة أنفاق حزب الله في المنطقة، غير أنه لا يزال يسيطر عليها ويراقبها، بالإضافة إلى استهدافها بالقصف والغارات، فيما قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "علي الطاهر جزء من الخط الأصفر، سيسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وأي شخص يقترب منها سيُباد".

وفي المقابل، تقوم القوات الإسرائيلية حاليا، بإعادة تنظيم صفوفها على طول ما يُسمّى بـ"الخط الأصفر"، بعد قرار عدم الانسحاب من قلعة الشقيف في الوقت الراهن.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العام ("كان 11")، والقناة الإسرائيلية 12، في تقريرين، مساء الأحد.

وأشارت القناة 12 إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يدرس الجيش استمرار إعادة انتشار قواته في الجبهة اللبنانية.

وعلى الرغم من انسحاب قوات الاحتلال، يواصل الجيش هجماته على منطقة علي الطاهر والقرى المجاورة لها، في اعتداءات تهدف بحسب التقرير إلى "منع محاولات عناصر حزب الله العودة إلى المنطقة التي تم تطهيرها من (عناصر حزب الله)".

ويراقب الجيش الإسرائيلي هذه المناطق، وفي الوقت نفسه، يجري التنسيق مع الحكومة اللبنانية لدراسة إمكانية إدخال قوات من الجيش اللبناني إلى المناطق التي أُخليت من قوات الاحتلال.

وبحسب التقرير، فإن الجيش يؤكد أنه بحالة تأهب واستعداد عالية للغاية، تحسبا لأي رد محتمل من حزب الله؛ كما تستعد القوات لسيناريوهات مختلفة، بينما تتواصل المشاورات على مستويات القيادة بشأن الخطوات العملياتية اللاحقة.

كاتس: لا انحساب حتى نزع كامل لسلاح حزب الله

وقال كاتس في بيان صدر سريعا بعد التقريريْن، إنه "بعد القضاء على (العناصر) وتدمير أنفاق حزب الله، في تلى علي طاهر، يستعد الجيش الإسرائيلي عمليًا للسيطرة علىيها، ومنع أي محاولة من حزب الله، أو أي طرف آخر للعودة إليها والتمركز فيها".

وأشار إلى أن "أي شخص يقترب من علي طاهر سيُباد"، على حدّ وصفه.

وذكر أن تلة علي الطاهر "تُعدّ جزءًا من الخط الأصفر والمنطقة الأمنية الإسرائيلية في لبنان، والتي تمتد على مساحة 700 كيلومتر مربع من الساحل غربا، مرورا بقلعة الشقيف ومنطقة الشيخون شرقا، وكما أوضحنا أنا ورئيس الحكومة، (بنيامين) نتنياهو مرارا وتكرارا: لن ننسحب من المنطقة الأمنية، ولن ينسحب الجيش الإسرائيلي أو يعيد انتشاره حتى يُنزع حزب الله سلاحه في جميع أنحاء لبنان".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بقوة في المنطقة الأمنية ولقتل (عناصر) وبنيتهم ​​التحتية تحت الأرض وفوقها، وإزالة أي تهديد لقواتنا من أي مكان".

الجيش يخطط لتقليص قوّاته

ويخطط الجيش الإسرائيلي لتقليص بعض قواته في لبنان، "ربما بشكل كبير"، في إجراء يهدف إلى نقل بعض الألوية النظامية إلى الضفة الغربية، الأمر الذي سيتيح "تخفيف عبء الخدمة عن جنود الاحتياط"، وفق القناة 12.

ولكن لم يُتخذ قرار نهائي في هذا الشأن بعد، ولا يزال مستوى التأهب الإسرائيلي في لبنان على حاله.

ويجري حاليا بحث استمرار انتشار قوات الجيش الإسرائيلي بين الجيش والقيادة السياسية، ويُتوقع أن يسحب الجيش الإسرائيلي لواء واحدا من المنطقة، ويُقلّص حجم قواته هناك، بحسب "كان 11".