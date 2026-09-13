كوشنر: استثمرنا فشل الهجوم الإسرائيلي في الدوحة للتوصل إلى اتفاق مع حماس

كشف كوشنر أن واشنطن استثمرت فشل الهجوم الإسرائيلي بالدوحة وضغطت على تل أبيب للتوصل لاتفاق مع حماس، مؤكدًا أن العملية عزلت إسرائيل وأظهرت ضعفها، عادّا تحوُّل الاتفاق لاحقا لمكسب "لجميع الأطراف".

نتنياهو خلال اجتماعه مع كوشنر وويتكوف في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي (مكتب الصحافة الحكومي)

قال صهر الرئيس الأميركي ومبعوثه، جاريد كوشنر، اليوم الأحد، إن واشنطن استثمرت واستغلّت فشل العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في الدوحة، للضغط من أجل التوصل لاتفاق مع الحركة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كوشنر في مقابلة مع قناة "كلاش ريبورت" الإخبارية، والتي تناول خلالها فشل الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، والضغط الأميركي على تل أبيب، ونتائج هذه الخطوة على الأرض.

وانتقد كوشنر بشدة العدوان الفاشل في قطر، وقال إن "إسرائيلنفّذت الهجوم في الدوحة، وكان ذلك أمرا فظيعا".

وأكّد أن العملية لم تحقق أهدافها، مضيفا: "لقد كانت عملية عسكرية فاشلة، وأدت إلى عزلة إسرائيل دوليا".

ولفت كوشنر أن الإدارة الأميركية رصدت "ضعف إسرائيل السياسي" حينها، واستغلته للدفع نحو اتفاق، مضيفا: "استخدمنا هذا الوضع للضغط عليهم للتوصل إلى اتفاق".

وأقرّ بأن القيادة الإسرائيلية لم تكن مرتاحة لذلك حينها، وأنهم "في ذلك الوقت، شعروا بشيء من الانزعاج مما كنا نضغط عليهم لفعله".

ورأى كوشنر أن الخطوة أثبتت في النهاية أنها مكسب لجميع الأطراف، وأنه "في نهاية المطاف، تبيّن أنها خطوة رائعة بالنسبة لهم (لإسرائيل)، وهم اليوم سعداء للغاية بها"، مضيفا أن الاتفاق أفاد الشعب الفلسطيني كذلك، إذ "كانت خطوة رائعة لسكان غزة أيضا"، علما بأن عمليات القتل الإسرائيلية في قطاع غزة لم تتوثّف منذ العدوان على الدوحة.