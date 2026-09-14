"يشار" برئاسة آيزنكوت يتصدر بـ24 مقعدًا مقابل 20 لليكود، فيما تتعادل كتلة نتنياهو وخصومه عند 52 مقعدًا لكل منهما؛ كما يقول 49% إن أداء نتنياهو قبل 7 أكتوبر وتعاطيه مع التحذيرات سيؤثران في تصويتهم.

يتصدر حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت المشهد الانتخابي الإسرائيلي بـ24 مقعدًا، مقابل 20 مقعدًا لليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما تُظهر النتائج تعادل الكتلتين الرئيسيتين عند 52 مقعدًا لكل منهما، من دون قدرة أي منهما على تشكيل حكومة، مع حصول القائمتين العربيتين على 12 مقعدًا مجتمعتين.

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وبحسب استطلاع نشرته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الإثنين، يحافظ حزب آيزنكوت على قوته مقارنة بالاستطلاع السابق للقناة، بينما يخسر الليكود مقعدًا ويتراجع إلى 20، ويستقر حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت عند 12 مقعدًا.

ومنح الاستطلاع حزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان 8 مقاعد، بتراجع مقعد واحد، كما يحصل كل من "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان و"عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، بزيادة مقعد لكل منهما.

وحصلت "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، بتراجع مقعد واحد، بعد التغييرات التي شهدتها قائمتها الأسبوع الماضي، فيما يحافظ حزب "شاس" برئاسة أرييه درعي على 7 مقاعد.

أما "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، فتعود إلى 6 مقاعد بعدما حصلت على 5 في الاستطلاع السابق، فيما حصلت القائمة المشتركة على 7 مقاعد، والقائمة الموحدة على 5 مقاعد.

وتعبر كذلك قائمتان جديدتان نسبة الحسم، إذ حصلت "عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر على 4 مقاعد، وحصلت قائمة "الاحتياط والاقتصادية" برئاسة يوعاز هندل ويارون زليخة على 4 مقاعد.

وبذلك، حصلت كتلة نتنياهو على 52 مقعدًا، مقابل 52 مقعدًا للكتلة التي يصنفها الاستطلاع بقيادة آيزنكوت، فيما حصلت القائمتان العربيتان على 12 مقعدًا، واعتبر القائمون على الاستطلاع أن قائمة هندل–زليخة (4 مقاعد) خارج حسابات المعسكرين.

وأظهر الاستطلاع أن أداء نتنياهو قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وطريقة تعامله مع التحذيرات السابقة له سيؤثران في تصويت 49% من مجمل المستطلعين، مقابل 33% قالوا إن ذلك لن يؤثر في تصويتهم. وترتفع النسبة إلى 65% بين ناخبي أحزاب المعارضة، بينما تبلغ 32% بين ناخبي الائتلاف.

وبين من صوتوا لليكود في انتخابات 2022، قال 41% إن أداء نتنياهو قبل السابع من أكتوبر وتعامله مع التحذيرات سيؤثران في تصويتهم هذه المرة، مقابل 46% قالوا إن ذلك لن يؤثر؛ وتنخفض النسبة إلى 27% بين من يعتزمون التصويت لليكود في الانتخابات المقبلة.

آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في الملاءمة لرئاسة الحكومة

وفي سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، يتقدم آيزنكوت على نتنياهو، إذ رأى 39% من المستطلعة آراؤهم أن آيزنكوت الأنسب للمنصب، مقابل 36% لنتنياهو.

لكن الصورة تنقلب عند مقارنة نتنياهو ببينيت، إذ يحصل نتنياهو على 37% مقابل 32% لرئيس "بياحد".

وفي سؤال منفصل بشأن إمكان حسم الانتخابات، قال 39% من المشاركين إنهم يتوقعون أن تسفر الانتخابات المقبلة عن حسم، فيما توقع 29% الذهاب إلى جولة انتخابية أخرى.

أما في حال عدم حسم النتائج، فأيد 36% إجراء انتخابات جديدة، مقابل 27% فضلوا تشكيل حكومة وحدة، و21% أيدوا تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية.