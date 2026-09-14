بعد السيطرة على باب المندب: إسرائيل تدفع نحو تحالف دولي ضد الحوثيين

إسرائيل تقدّر أن سيطرة الحوثيين على باب المندب ستفرض تشكيل تحالف دولي لمواجهتهم، محذرة من تهديد أحد أهم مسارات الملاحة العالمية، فيما تفضّل حاليًا عدم التدخل علنًا في المواجهة المتجددة بين الحوثيين والسعودية.

تقدّر إسرائيل أن التطورات الأخيرة في اليمن وسيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب ستدفع باتجاه تشكيل تحالف دولي للتعامل معهم، وسط خشية إسرائيلية من تداعيات السيطرة على أحد أهم مسارات الملاحة العالمية، في وقت تفضّل تل أبيب، في المرحلة الحالية، عدم التدخل علنًا في المواجهة المتجددة بين الحوثيين والسعودية.

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وبحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الإثنين، فإن مسؤولًا إسرائيليًا رفيعًا اعتبر أنه "لن يكون هناك مفر من تشكيل تحالف دولي يعمل ضد الحوثيين"، محذرًا من أنه في حال عدم قيام مثل هذا التحالف، "قد تسود الفوضى في أحد أهم مسارات الملاحة في العالم".

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تمتنع، في الوقت الراهن، عن اتخاذ خطوات أو إطلاق تصريحات علنية تتعلق بالمواجهة العسكرية المتواصلة بين الحوثيين والسعودية، فيما بدأت بالتوازي محادثات مع شركاء إقليميين بشأن التطورات في البحر الأحمر، بقيادة الولايات المتحدة.

ويُعد باب المندب ممرًا إستراتيجيًا تمر عبره يوميًا مئات السفن في طريقها بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فيما ترى إسرائيل أن سيطرة الحوثيين على المنطقة قد تمنحهم قدرة أكبر على تهديد حركة الملاحة بوسائل عسكرية بسيطة نسبيًا.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية التي أوردها التقرير، يمكن للحوثيين تعطيل الملاحة في المضيق باستخدام صواريخ مضادة للدروع من طراز "كورنيت" أو قوارب مفخخة، من دون الحاجة إلى تشغيل منظومات رادار أو صواريخ ساحلية متطورة.

وادعى التقرير الإسرائيلي أن الحوثيين استغلوا انشغال المجتمع الدولي لتوسيع وجودهم في محيط باب المندب "بطلب من إيران"، وأن سيطرتهم على مدينة المخا الساحلية المجاورة للمضيق تمثل أحد أكبر مكاسبهم الميدانية خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه التقديرات في أعقاب تقدم واسع حققه الحوثيون خلال الأيام الأخيرة على حساب القوات الحكومية المدعومة من السعودية، شمل السيطرة على مناطق على الساحل الغربي لليمن ومحيط باب المندب، في ظل تجدد المواجهات بين الطرفين.

واتهم الحوثيون، الإثنين، السعودية بشن عشرات الغارات على مناطق يمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مقابل إعلانهم استهداف مواقع داخل المملكة، بينها قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية في عدن بمقتل ثمانية جنود من القوات الحكومية وإصابة آخرين في هجمات صاروخية للحوثيين على مواقع بين محافظتي مأرب والجوف، فيما قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن الهجمات استهدفت تعزيزات عسكرية في المنطقة.

وتكتسب التطورات في باب المندب أهمية إضافية بالنسبة إلى السعودية في ظل تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ تعتمد الرياض بصورة متزايدة على البحر الأحمر في نقل جزء من صادراتها النفطية.

وكانت السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي تعليق العمل في خط أنابيب "شرق–غرب"، الذي ينقل النفط من حقولها الشرقية إلى ساحل البحر الأحمر، بعدما تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة قالت الرياض إنها انطلقت من العراق.

وفي موازاة ذلك، نفت إيران أي دور لها في المواجهة المتجددة في اليمن، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران "لا تتدخل في الشؤون اليمنية"، وإن الحوثيين "مستقلون تمامًا ويتخذون قراراتهم وفقًا لمصالحهم الخاصة".