نتنياهو إلى نيويورك الأسبوع المقبل للمشاركة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة

يشارك نتنياهو في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بمقرها في نيويورك الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن يلقي خطابا يوم الخميس 24 أيلول/ سبتمبر في ساعات المساء بتوقيت القدس.

يتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يشارك في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بدورتها الـ81.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يأتي ذلك بحسب ما أعلن مكتبه، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن خطاب نتنياهو بالجمعية العامة سيكون الخميس من الأسبوع المقبل بساعات المساء بتوقيت القدس.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى نيويورك يوم 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، على أن يمكث هناك لغاية يوم 25 من الشهر الجاري.

وانطلقت الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، على أن تعقد جلساتها رفيعة المستوى والمناقشات العامة في نيويورك بين 22 و28 أيلول/ سبتمبر الجاري.