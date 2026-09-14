نتنياهو يحاول كسب تأييد المعارضة لزيادة ميزانية الدولة خلال فترة الانتخابات

نتنياهو سيقدم إحاطة أمنية لرئيس المعارضة لبيد ويدعو إليها نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كي يستعرض "الاحتياجات الأمنية" وزيادة ميزانية الأمن، بينما تطالب المعارضة بتقليص بنود في الميزانية وفي مقدمتها أموال الائتلاف لتمويل الإنفاق الأمني

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إجراء تعديلات على ميزانية الدولة وزيادة ميزانية الأمن بسبب الحرب، الأمر الذي يستوجب عقد جلسة للهيئة العامة للكنيست خلال فترة الانتخابات، بينما موقف المعارضة هو أنه إذا كانت هناك ضرورة لزيادة ميزانية فإنه يجب أن يتم من خلال تقليص الأموال التي ترصد في الميزانية للمصالح الفئوية لأحزاب الائتلاف.

ومن أجل أن يلتف نتنياهو على اختلاف المواقف بينه وبين المعارضة، دعا نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تمير يدعي، إلى المشاركة في لقائه مع رئيس المعارضة، يائير لبيد، الذي سيقدم خلاله إحاطة أمنية، كي يستعرض يدعي أمام لبيد "الاحتياجات الأمنية الملحة"، وذلك في محاولة من جانب نتنياهو للحصول على تأييد سياسي واسع لتعديل كبير في ميزانية الدولة، من دون تقليص أموال الائتلاف، حسبما ذكرت القناة 12 اليوم، الإثنين.

ومن أجل زيادة ميزانية الأمن، يريد نتنياهو إجراء تعديل على الأداة الحسابية لمراقبة إنفاق الحكومة في المجال الأمني، الذي يطلق عليها تسمية "نوميراتور"، وهو يستخدم نائب رئيس أركان الجيش بهدف زيادة ميزانية الأمن، من دون أن يضطر إلى تقليص أموال الائتلاف، مثلما تطالب المعارضة.

ويقول لبيد والمعارضة إنه لا توجد ضرورة لتعديلات قانونية وأنه يجب تقليص أموال الائتلاف، التي يزيد حجمها عن خمسة مليارات شيكل، وتصفها المعارضة بأنها "مبالغ فيها".

ورفض رؤساء أحزاب المعارضة توجهات الائتلاف إليهم من أجل التوصل إلى تفاهمات حول التعديلات القانونية، بحسب القناة 12.

لكن نتنياهو يدعي أن زيادة ميزانية الأمن ستكون كبيرة ولا يمكن تمريرها من دون تعديلات قانونية واضحة، ولذلك من الضروري أن توافق المعارضة عليها، وعقد جلسة للهيئة العامة للكنيست للمصادقة على التعديلات بالرغم من فترة الانتخابات.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة تسعى إلى ملاءمة إطار الميزانية مع الإنفاق الأمني، الأمر الذي يتطلب توافق سياسي واسع خاصة في فترة الانتخابات، وبالنسبة لنتنياهو فإن موافقة لبيد من شأنه أن تساعده على تمرير التعديلات القانونية في الكنيست.

لكن بالنسبة للمعارضة، وفقا للقناة، فإن السؤال المركزي هو إذا كانت ضرورة لتوسيع إطار ميزانية الدولة، أم أنه بالإمكان تمويل الاحتياجات الأمنية بواسطة تقليص بنود أخرى في الميزانية وفي مقدمتها أموال الائتلاف.