الجيش الإسرائيلي يدعو المستوى السياسي لتشكيل تحالف إقليمي ضد الحوثيين

الجيش الإسرائيلي يوصي أمام المستوى السياسي بعدم المبادرة إلى هجوم ضد الحوثيين، واستغلال مخاوف مصر من تأثير سيطرتهم على باب المندب على الحركة في قناة السويس ومن شعور السعوديين بانعدام دعم أميركي، لتشكيل تحالف إقليمي

أوصى الجيش الإسرائيلي أمام المستوى السياسي بالامتناع عن المبادرة إلى هجوم ضد الحوثيين وعن عمليات عسكرية تجعل إسرائيل في واجهة الصراع العسكري ضدهم، والتركيز على خطوات سياسية، وذلك في أعقاب سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن ضباطا كبار في الجيش الإسرائيلي قالوا خلال مداولات مغلقة، عُقدت في الأيام الأخيرة، إنه يجب التركيز في هذه المرحلة على جهود سياسية من أجل إنشاء تحالف دولي وإقليمي.

وأضاف الضباط أن الاعتقاد في الجيش الإسرائيلي هو أن تهديد الحوثيين يتجاوز السياق الإسرائيلي العيني، وأن للتهديد بالسيطرة على باب المندب، الذي يعتبر أحد أهم الممرات التجارية في العالم، تأثير واسع على استقرار الاقتصاد العالمي وعلى الحركة في الممرات البحرية الدولية.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال أن تقرر إيران استخدام الحوثيين ضد إسرائيل مباشرة، في حال تصاعد التوتر العسكري بينها وبين الولايات المتحدة، واعتبرت المصادر أن التهديد من جانب الحوثيين على إسرائيل لا يقاس بالقوة العسكرية وإنما بتوسيع الجبهات وعرقلة التجارة البحرية، وعلى هذه الخلفية يعتقدون في الجيش الإسرائيلي أن رد فعل عسكري محدد لن يكون حلا للمدى البعيد.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن ربط الجبهة الحوثية بدول كثيرة وتحويلها إلى قضية دولية سيؤدي إلى بقاء إيران في مركز الخطاب الدولي، حسب الصحيفة.

واستولى الحوثيون، الخميس الماضي، على مدينة المخا التي كانت تسيطر عليها الحكومة اليمينية المدعومة من السعودية، وعلى جزر حنيش القريبة من باب المندب، وهذه مناطق تعتبر إستراتيجية من أجل السيطرة على مضيق باب المندب.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن تحليل ردود فعل دول المنطقة يدل على قلق سعودي ومصري كبير حيال سيطرة الحوثيين على باب المندب ومنطقته، وأن القاهرة تتخوف من تبعات أمنية واقتصادية مباشرة على حركة السفن في قناة السويس، بينما يشعرون في السعودية أنهم بقوا بدون دعم أميركي كاف مقابل هجمات الحوثيين.

واعتبرت المصادر العسكرية الإسرائيلية أن هذه المخاوف المصرية والسعودية تعزز استعدادهما للانضمام إلى تحالف إقليمي بواسطة قنوات دبلوماسية.