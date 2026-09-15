تصريح ادعاء ضد شاب من كفر قاسم بادعاء التخطيط لعملية تفجير

حسب بيان مشترك للشاباك والشرطة، الشاب اعتقل في الأسابيع الأخيرة، وخلال التحقيق معه تبين أنه تأثر جدا من أحداث العملية العسكرية الإسرائيلية "حارس الأسوار" في غزة ومن أحداث هجوم حماس في 7 أكتوبر

كشف الشاباك والشرطة الإسرائيلية في بيان مشترك اليوم، الثلاثاء، أنهما اعتقلا في الأسابيع الأخيرة الشاب مصطفى عيسى (19 عاما) من سكان مدينة كفر قاسم، بادعاء التخطيط لعملية تفجيرية، وتم تقديم تصريح ادعاء ضده إلى المحكمة المركزية "المركز" في اللد تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده.

وحسب البيان، فإنه خلال التحقيق مع عيسى تبين أنه تأثر جدا من أحداث العملية العسكرية الإسرائيلية "حارس الأسوار" (سيف القدس) في غزة ومن أحداث هجوم حماس في 7 أكتوبر، وأنه كان في مراحل التخطيط لتنفيذ عملية.

وجاء في البيان أنه أثناء اعتقال عيسى تم ضبط بحوزته "معدات تدريب كثيرة وأسلحة من نوع آيروسوفت".

وتابع البيان أنه تبين في التحقيق أن جزءا من التخطيط أجرى عيسى بحثا في هاتفه الخليوي عن مرشدين قتاليين وحفظ مواد تدريب على صنع عبوات متفجرة، وأنه حاول صنع عبوات متفجرة وأطلع أشخاص آخرين على ذلك.



