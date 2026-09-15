مؤشر الأسعار يرتفع 0.7% والتضخم في إسرائيل يستقر عند 1.5%

استقر التضخم السنوي في إسرائيل عند 1.5% خلال آب/ أغسطس، رغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7%، فيما صعدت أسعار الإيجارات والشقق على أساس شهري، مع تسجيل أكبر الزيادات في تل أبيب ومنطقة المركز.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.7% خلال آب/ أغسطس 2026 مقارنة بتموز/ يوليو، فيما استقر معدل التضخم السنوي عند 1.5%، في وقت عادت فيه أسعار الشقق إلى الارتفاع للشهر الثاني على التوالي.

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وأظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن ارتفاع مؤشر آب/ أغسطس جاء ضمن الحد الأدنى لتوقعات المحللين، فيما استقر التضخم السنوي عند 1.5%، قريبًا من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 1%–3%.

وسُجلت أبرز الارتفاعات الشهرية في أسعار الخضار الطازجة التي زادت بنسبة 2.9%، والنقل والمواصلات بنسبة 2.7%، والثقافة والترفيه بنسبة 2%، فيما ارتفع بند السكن في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6%.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2%، والملابس بنسبة 0.8%، والمواد الغذائية بنسبة 0.5%، والأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.3%.

وبقيت تكاليف الإيجار من أبرز مصادر الضغط على الأسر، إذ ارتفع بدل الإيجار بالنسبة للمستأجرين الذين جددوا عقودهم بنسبة 2.6%، فيما بلغت الزيادة لدى المستأجرين الجدد، أي في الشقق التي تبدل فيها المستأجر، 4.4%.

وبالتوازي، أظهر مؤشر أسعار الشقق ارتفاعًا بنسبة 0.2% في الصفقات المنفذة خلال حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، مقارنة بالصفقات المنفذة في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، لتواصل الأسعار ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي.

وجاءت الزيادة الشهرية مدفوعة أساسًا بمنطقتي تل أبيب والمركز؛ إذ ارتفعت أسعار الشقق في تل أبيب بنسبة 0.7%، وفي المركز بنسبة 0.3%، وفي الجنوب بنسبة 0.1%. في المقابل، انخفضت الأسعار في القدس بنسبة 0.4%، وفي حيفا بنسبة 0.3%، وفي الشمال بنسبة 0.1%.

وسجلت الشقق الجديدة ارتفاعًا أعلى من المؤشر العام، بلغ 0.5% خلال الفترة ذاتها. وأشارت البيانات إلى أن صفقات بيع الشقق ضمن برامج الدعم الحكومي، ساهمت مرة أخرى في رفع مؤشر أسعار الشقق الجديدة؛ وعند استثناء الصفقات المدعومة حكوميًا، بلغ ارتفاع أسعار الشقق الجديدة 0.4%.

لكن الصورة تختلف عند المقارنة السنوية، إذ تراجع مؤشر أسعار الشقق بنسبة 1.2% في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 2026 مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي، فيما انخفض مؤشر أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.8%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الشقق في القدس بنسبة 1.1% وفي الشمال بنسبة 1%، بينما انخفضت في منطقة المركز بنسبة 3.2%، وفي حيفا بنسبة 2.4%، وفي تل أبيب بنسبة 0.9%، وفي الجنوب بنسبة 0.6%.

وللمرة الأولى، أدرجت دائرة الإحصاء المركزية في بياناتها تقسيمًا فصليًا لتغير أسعار الشقق المستعملة بحسب المناطق. وأظهرت النتائج أن أسعار الشقق المستعملة تراجعت إجمالًا بنسبة 1.2% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول.

وفي التفاصيل، انخفضت أسعار الشقق المستعملة في القدس بنسبة 2.9%، وفي تل أبيب بنسبة 2%، وفي المركز بنسبة 1.1%. وفي المقابل، ارتفعت بنسبة 0.1% في كل من حيفا والشمال، وبنسبة 0.3% في الجنوب.

وتأتي البيانات الجديدة بعد أشهر من التراجع التدريجي في التضخم، وهو ما دفع بنك إسرائيل في مطلع الشهر الجاري إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، لتستقر عند 3.25%.

وكان محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، قد قال في مقابلة أجريت مطلع الشهر إن "التضخم موجود دون منتصف النطاق المستهدف، والنشاط الاقتصادي أكثر اعتدالًا، والمؤشرات في الربع الثالث تدل على قدر من الاعتدال في الطلب".

وأضاف أن "قوة الشيكل لم تنعكس بالكامل بعد على التضخم"، مشددًا على أن البنك المركزي "يعمل في بيئة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، ووفقًا للتطورات الاقتصادية".