إسرائيل والمغرب تتفقان على رفع التمثيل الدبلوماسي وتوسيع الرحلات

إسرائيل والمغرب تتفقان، خلال اجتماع ثلاثي في نيويورك برعاية أميركية، على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارات، وتوسيع الرحلات المباشرة، واستكمال اتفاقيات لحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي.

اتفقت إسرائيل والمغرب، الأربعاء، على سلسلة خطوات لرفع مستوى العلاقات بينهما، تشمل تحويل بعثتيهما الدبلوماسيتين إلى سفارتين وتعيين سفيرين، إلى جانب توسيع الرحلات الجوية المباشرة واستكمال اتفاقيات اقتصادية خلال العام المقبل.

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وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي عقد في نيويورك وضم وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، والسفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز.

وقال البيان إن الأطراف الثلاثة جددوا التزامهم باتخاذ خطوات لـ"رفع مستوى العلاقات بين إسرائيل والمغرب"، وفي مقدمتها رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في البلدين إلى مستوى السفارات وتعيين سفراء.

واتفقت إسرائيل والمغرب كذلك على استكمال اتفاقيتين، حتى نهاية عام 2026، بشأن حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي، في خطوة قالت الخارجية الإسرائيلية إنها تهدف إلى تسهيل الاستثمارات المتبادلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما اتُفق على توسيع الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب، بحيث تشمل رحلات تشغّلها شركات طيران مغربية، على أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة.

وشملت التفاهمات أيضًا تنظيم زيارات متبادلة على مستوى رفيع بين الجانبين خلال الأشهر المقبلة. ومن المقرر أن يعقد ساعر وبوريطة، في وقت لاحق الأربعاء، لقاءً ثنائيًا مغلقًا في نيويورك.

وجاء الاجتماع بعد يوم من فعالية استضافها والتز في مقر إقامته بمناسبة مرور ست سنوات على "اتفاقيات أبراهام"، بمشاركة ممثلين عن الإمارات والبحرين والمغرب وكازاخستان وإسرائيل والولايات المتحدة.

وقال ساعر إن "للصداقة بين الشعب المغربي والشعب اليهودي جذورًا عميقة وتاريخًا عريقًا"، مضيفًا أن "الإعلان الذي وقعناه اليوم يفصل خطوات عملية للارتقاء بالعلاقات بين إسرائيل والمغرب لما فيه مصلحة الشعبين، وسنعمل على تنفيذه".