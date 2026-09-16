إطلاق سراح إسرائيلي سُجن 11 عامًا في كردستان العراق

إسرائيلي سُجن 11 عامًا في كردستان العراق إثر قتل سائق سيارة أجرة، أُطلق سراحه الأربعاء، ومن المقرر أن يصل إلى إسرائيل خلال أيام.

أُطلق سراح مواطن إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعد نحو 11 عامًا من سجنه في كردستان العراق، ومن المقرر أن يعود إلى إسرائيل خلال أيام، بعد مسار قضائي بدأ بحكم بالإعدام وانتهى بالإفراج عنه.

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وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن المواطن الإسرائيلي أُدين بقتل سائق سيارة أجرة محلي، فيما ادعى طوال سنوات سجنه أنه تصرف "دفاعًا عن النفس"، وزعم أن السائق حاول الاعتداء عليه إثر سماعه يتحدث بالعبرية.

ووقعت الجريمة خلال زيارة المواطن الإسرائيلي لجدته المقيمة في كردستان العراق. وبعد إدانته بالقتل، صدر ضده في البداية حكم بالإعدام، قبل أن يتم إلغائه وتحويله إلى السجن المؤبد.

وفي مرحلة لاحقة، وبعد إجراء "صلح" مع عائلة القتيل وجهود إضافية في القضية، خُففت العقوبة مرة أخرى إلى السجن لمدة 15 عامًا.

وخلال الأسبوع الأخير، استُكمل في كردستان العراق إجراء قضائي إضافي انتهى بالإفراج عن المواطن الإسرائيلي بعد قضائه نحو 11 عامًا في السجن.

وبحسب القناة 12، شارك في الجهود للإفراج عنه على مدى السنوات الماضية المحامي الأميركي آلان لوي، إلى جانب إيال سيسو، الذي شغل في ذلك الوقت منصب نائب المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأفاد التقرير بأن لوي أدار اتصالات مباشرة ومتواصلة مع جهات في كردستان العراق وتولى المفاوضات هناك، فيما ساعد سيسو في بلورة مسارات التحرك وأدار التحركات الإسرائيلية، حتى بعد مغادرته منصبه في وزارة الخارجية.

كما شارك في هذه المساعي حاخامات وأفراد من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، وساهموا، من بين أمور أخرى، في جمع أموال لتمويل الإجراءات المرتبطة بالقضية.