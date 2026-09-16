ضباط إسرائيليون: إذا ثبتت صحة إفادات الجنود في فيلم "نازا" ستتآكل الثقة بالجيش وبزامير

زامير طالب بالعمل بشكل فوري من أجل التعرف على هوية الجنود الذين تحدثوا في الفيلم، والتحقيق في ما إذا تم تسريب معلومات ومواد سرية من الجيش الإسرائيلي الذي يسعى للاستعانة بالشاباك في التحقيق ضد منتجي فيلم "نازا"

طلب الجيش الإسرائيلي مساعدة من الشاباك في التحقيق ضد فيلم "نازا"، الذي يوثق إفادات ضباط وجنود إسرائيليين حول استخدام الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين خلال حرب الإبادة في غزة، وأثار ضجة دولية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء، أن الشاباك ليس ضالعا في تحقيق كهذا حتى الآن وأنه ينتظر توجها رسميا يتوقع أن يُقدم بعد قرار يتخذه المدعي العام العسكري، إيتاي أوفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

وأوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال مشاورات شاركت فيها قيادة الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عدة خطوات، وأوعز للمدعي العام العسكري بدراسة اتخاذ إجراءات قانونية ممكنة ضد الفيلم والمشاركين في إخراجه وإنتاجه، والتحقيق في تأثير الفيلم على أمن المعلومات واحتمال تسريب معلومات سرية من الجيش، وتشكيل طاقم بمشاركة مندوبين عن الأجهزة الأمنية بهدف بلورة أساليب لمواجهة مضمون الفيلم.

وفي مركز تحقيق الجيش الإسرائيلي الوحدة 8200، التي يوثق الفيلم إفادات 24 جنديا ومجندة فيها بأساليب قصف منازل مدنيين غزيين استنادا للذكاء الاصطناعي، من خلال سياسة "الضرر الجانبي" التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في استهداف المدنيين.

وطالب زامير شعبة الاستخبارات العسكرية والنيابة العامة العسكرية وسلاح الجو بالعمل بشكل فوري من أجل التعرف على هوية الجنود الذين تحدثوا وأدلوا بإفاداتهم في الفيلم، والاستيضاح إذا كانوا ضباطا وجنودا في الخدمة العسكرية الدائمة، أو في الاحتياط.

وقال المدعي العام العسكري خلال المشاورات التي عقدها زامير، أمس، إنه في حال عدم وجود مخالفات تتعلق بأمن المعلومات أو كشف أسرار، فإنه لا يوجد أساس قانوني لمحاكمة الجنود، وفي حال اتضح أن الجنود تصرفوا بشكل مخالف لأوامر الجيش، فإنه بالإمكان اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وأضافت الصحيفة أن الشاباك توجه إلى دائرة أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي، أمس، ليستوضح ما إذا كان الجيش يعتزم فتح تحقيق ضد الجنود الذين أدلوا بالإفادات في الفيلم، وشكل التحقيق ضدهم، وأن الدائرة أجابت أنه في هذه المرحلة لم يُفتح تحقيقا جنائيا ولم يتخذ قرارا بهذا الخصوص، لأنه لم يتم الاطلاع على مضمون الفيلم ولا معرفة هوية المشاركين فيه أو مضمون إفاداتهم، ولذلك ليس واضحا كيف يمكن دفع خطوات ضدهم.

وتابعت الصحيفة أنه بما يتعلق بتحقيقات دائرة أمن المعلومات التي يتعالى فيها اشتباه بكشف معلومات سرية، فإن التنسيق بين هذه الدائرة والشاباك هو أمر مألوف.

ووفقا لـ"هآرتس"، فإنه تتزايد الانتقادات داخل قيادة الجيش الإسرائيلي حيال تعامل الجيش مع هذه القضية، وقال ضباط كبار إن زامير أخطأ بإطلاق تصريحات قبل أن يشاهد الفيلم وقبل اتضاح مضمون الإفادات فيه، وأن التدخل المباشر لمستوى رفيع كهذا في الجيش في حدث أبعاده إعلامية وصحافية بالأساس من شأنه أن يؤدي إلى نتائج معاكسة.

وأضاف الضباط الذين انتقدوا أداء الجيش أن التوقعات الإعلامية التي أثارها الجيش إلى جانب إمكانية أن يتضح أن جزءا من إفادات الجنود صحيحو، من شأنه أن تؤدي إلى زيادة تآكل ثقة الجمهور الإسرائيلي بالجيش وبزامير.

وأعلن وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، اليوم، أنه توجه إلى رئيس الشاباك، دافيد زيني، طالبا فحص مصدر المعلومات والمواد التي استخدمت في إنتاج فيلم "نازا"، وظروف وصولها إلى مخرجي الفيلم، يوفال أبراهام وراحيل شور.

وبرر زوهار طلبه من زيني بأنه يأتي "تمهيدا لعملية دراسة سحب جنسية" المخرجين، وقال زوهار إنه طلب من الشاباك فحص من زود المعلومات وكيف تم الحصول عليها، وما إذا جرى استخدام معلومات أمنية أو عملياتية بشكل غير قانوني، أو ما إذا كانت جهات معادية لإسرائيل أو مندوبين عنها، وبضمنهم حركة حماس، كانوا ضالعين في نقل المعلومات.