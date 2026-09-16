محكمة إسرائيلية تلغي إدانة ضابط باعتداء جنسي بذريعة قتاله في 7 أكتوبر

ثبّتت محكمة إسرائيلية ارتكاب ضابط كبير في الشرطة فعلًا مخلًا بالحياء بحق شابة، لكنها ألغت إدانته مستندة، بين أسباب أخرى، إلى "سجله الأمني الحافل" ومشاركته في القتال في 7 أكتوبر، والخشية من إنهاء مسيرته في الشرطة.

عناصر من الشرطة الإسرائيلية في سديروت، تشرين الأول/ أكتوبر 2023 (توضيحية - Getty Images)

ألغت محكمة الصلح في بئر السبع إدانة ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية، رغم تثبيت ارتكابه فعلًا مخلًا بالحياء بحق شابة، مستندة إلى ما وصفته بـ"سجله الأمني المشرّف" والخشية من أن تؤدي الإدانة إلى إنهاء مسيرته المهنية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، مساء الأربعاء، فإن القاضي أمير دورون قرر أن الضابط، يارون دهان، الذي كان قائد اللواء التكتيكي في "حرس الحدود" خلال هجوم "طوفان الأقصى"، ارتكب بالفعل الفعل المنسوب إليه.

لكنه رأى أن "سجله الأمني الحافل وما أبداه من بطولة" خلال مشاركته في القتال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى جانب احتمال "محو مسيرته المهنية ومشروع حياته"، يبرران إلغاء الإدانة الجنائية.

وكان قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) قد قدم لائحة اتهام ضد دهان، وفي أيار/ مايو الماضي أُدين بارتكاب فعل مخل بالحياء بحق شابة كانت تبلغ 23 عامًا، في ملعب تنس بمدينة كريات غات عام 2022.

وخلال مرحلة المرافعات بشأن العقوبة، أدلى المفتش العام السابقة للشرطة، يعقوب شبتاي، بشهادة لصالح دهان، ووصفه بأنه "بطل أنقذ آلاف الأشخاص"، مستعرضًا مشاركته في القتال قرب كيبوتس "نير عام" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وطلب شبتاي من المحكمة، وفقًا للقرار، أن تأخذ في الاعتبار "طبيعته وأسلوب تواصله الجسدي والاجتماعي" باعتبارهما "ظروفًا مخففة"، ملمحًا إلى أن الحادثة قد تكون ناجمة عن "سوء تفسير اللمس العابر أو سلوك اعتيادي للمتهم".

وحذّر شبتاي كذلك من أن الإدانة قد تنهي مسيرة دهان في الشرطة، وقال: "إذا أُدين، فستكون هناك جهات في المنظمة ستسعد لأنه لن يكون فيها، وستكون هذه وصمة لا تُمحى بالنسبة إليه".

وجاء في قرار المحكمة أن شبتاي عبّر عن "إحباط عميق" من أن ضابطًا "خاطر بحياته من أجل أمن إسرائيل مرارًا طوال 30 عامًا، واكتفى براتب بائس"، قد يضطر إلى إنهاء خدمته بهذه الطريقة.

وفي نهاية المطاف، قرر القاضي دورون أن مشاركة دهان في القتال، إلى جانب الخشية من فصله من الشرطة، تبرران عدم إبقاء الإدانة بحقه، معتبرًا أن أفعاله تقع "في الحد الأدنى من الأفعال المخلة بالحياء".

وأضاف أن المحكمة "تأثرت بصورة خاصة، بعد شهادة شبتاي، بأن إبقاء الإدانة الجنائية يعني وضع المتهم أمام خطر حقيقي بالفصل"، معتبرًا أن الإدانة ستترك "وصمة عار دائمة" على جبينه، وأنه من ضابط "سيُصنف كمجرم جنسي".

وخلص القاضي إلى أنه وجد "ظروفًا خاصة تبرر إلغاء الإدانة". وحكمت المحكمة على دهان بأداء 100 ساعة خدمة للمصلحة العامة، ودفع تعويض بقيمة 5 آلاف شيكل للمشتكية.

ورغم إلغاء الإدانة والعقوبة المخففة، يعتزم محامياه استئناف القرار أمام المحكمة المركزية في بئر السبع والمطالبة بتبرئته بالكامل، فيما لا يتوقع أن يقدم قسم التحقيق مع أفراد الشرطة استئنافًا.