تدريب عسكري بحري مشترك لإسرائيل واليونان

نفذت إسرائيل واليونان تدريبات بحرية مشتركة بسفن صواريخ في البحر المتوسط لرفع الجاهزية وتعزيز التعاون الإستراتيجي. وتأتي المناورات بعد شهر من اتفاقية أمنية ضخمة لتصدير أسلحة إسرائيلية لأثينا بقيمة تتجاوز 10 مليارات شيكل، في خطوة لترسيخ تحالف شرق المتوسط.

أجرت إسرائيل واليونان تدريبات في البحر الأبيض المتوسط، ​​قبل أسبوعين باستخدام سفن صواريخ من كلا الجيشين.

وشاركت في التدريبات سفينتا صواريخ من سلاح البحرية الإسرائيلي، وسفينتا صواريخ من البحرية اليونانية.

وجاءت هذه التدريبات في إطار التعاون بين الجيشين بهدف تعزيز العلاقات، ورفع مستوى الجاهزية المشتركة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "خلال المناورة، تدربت القوات على سيناريوهات عملياتية متنوعة، شملت سيناريوهات الطوارئ، وتحديد التهديدات في المجال البحري والتصدي لها".

وأضاف أنه "جرى تبادل للأفراد بين القوات المشاركة في المناورة المشتركة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتطوير القدرات العملياتية".

وقال إنه قائد بالقوات البحرية الإسرائيلية، إن "تعميق التعاون مع القوات البحرية الشريكة يعزز القدرات العملياتية والروابط الدولية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. كما يعزز هذا التعاون جاهزية القوات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، ويقوي الدفاع عن الحدود البحرية لدولة إسرائيل، ويقوي سلاح البحرية باعتباره ركيزة استراتيجية لدولة إسرائيل وأمنها".

والشهر الماضي، ألمح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تركيا في معرض تعليقه، على اتفاقية أمنية مُبرَمة مع اليونان، والتي ستصدر تل أبيب بموجبها أسلحة إلى أثينا بأكثر من 10 مليارات شيكل.

وقال نتنياهو حينها، إن "الاتفاقية الأمنية الموقعة اليوم مع اليونان، والتي تُعدّ من أكبر الاتفاقيات في تاريخ البلاد، هي امتداد مباشر لتحالف شرق المتوسط ​​الذي أبرمناه قبل عقد من الزمن مع اليونان وقبرص"، عادّا أنها "دليل إضافي على القدرات الهائلة للصناعات الدفاعية والتكنولوجية الإسرائيلية".

وفي إشارة إلى أنقرة التي تصاعدت حدّة التوتر بينها وبين تل أبيب في الآونة الأخيرة، قال نتنياهو، إن "هذه الخطوة تعكس قوة إسرائيل، وثقتها في صادراتها الدفاعية، وتعزيزها للتحالفات الإقليمية".

وفي اليوم ذاته، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس في تصريحات مشابهة، إن "إسرائيل واليونان تتقاسمان مصالح إستراتيجية مشتركة، وتواجهان تحديات إقليمية مشتركة"، مضيفا أنه "في الوقت الذي تسعى فيه جهات ذات طموحات للهيمنة إلى توسيع نفوذها وزعزعة الاستقرار في المنطقة، ستواصل إسرائيل واليونان تعميق التعاون الأمني والإستراتيجي بينهما، وستعملان بحزم للحفاظ على الاستقرار وتعزيز أمنهما ومصالحهما المشتركة".