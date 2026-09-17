تقرير: محادثات سرية بين الكويت وإسرائيل لمواجهة إيران

تكشفت محادثات سرية بين الكويت وإسرائيل للتعاون أمنيا ضد الهجمات الإيرانية، وتوقع إسرائيلي بانضمامها لـ "اتفاقيات أبراهام"، عقب مشاركة رئيس أركان جيشها قبل أيام باجتماع سري نادِر في ألمانيا ضم نظيره الإسرائيلي وقادة جيوش عربية لمواجهة إيران.

تصاعُد الدخان عقب هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدف خزانات وقود في مطار الكويت الدولي في أبريل 2026 (Getty Images)

تجري الكويت وإسرائيل محادثات سرية على خلفية الهجمات الإيرانية التي تستهدف دولا في المنطقة، وبضمنها الكويت نفسها.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء الخميس، نقلا عن مصدر وصفته بالمطّلع.

ونقلت "كان 11" عن وزير سابق في الحكومة الكويتية، القول إن "التعاون بين دول الخليج وإسرائيل لكبح جماح الأعداء المشتركين والحفاظ على أمن واستقرار هذه الدول هو مكسب للجميع".

وأضاف الوزير السابق الذي لم يسمّه التقرير أنه: "لم يعد هناك مجال للتساؤل... لا سيما في ظل استمرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج، في حين تشن إسرائيل هجمات على إيران وتدمر العديد من قدراتها العسكرية التي يمكن توجيهها ضد جيرانها".

يأتي ذلك فيما قال سفير إسرائيل لدى الإمارات، يوسي شيلي، للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-ريشت بيت"، خلال الأسبوع الجاري، إنه يُتوقع انضمام دولة أخرى إلى "اتفاقيات أبراهام" التطبيعية، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف أن "الكويت ربما تكون هي الدولة التالية".

يأتي ذلك فيما عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اجتماعا سريا في ألمانيا، الأسبوع الماضي، مع قادة جيوش السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر، خُصص لبحث الحرب على إيران والتطورات المرتبطة بالحوثيين، بحسب ما أورد موقع "أكسيوس" الأميركي والقناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن الاجتماع الذي نظمه قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، براد كوبر، ولم تعلن عنه أي من الدول المشاركة رسميًا؛ كان الأول من نوعه منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران قبل أكثر من ستة أشهر، رغم عقد لقاءات مشابهة بين قادة عسكريين إسرائيليين وعرب في السابق.

وشارك في الاجتماع، إلى جانب زامير وكوبر، رؤساء أركان جيوش السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر، بما في ذلك دول خليجية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، "ما أتاح فرصة نادرة لقادة عسكريين من إسرائيل ودول خليجية لا تقيم علاقات دبلوماسية معها للالتقاء وتبادل الآراء بشأن الحرب".