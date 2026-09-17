نتنياهو: سنُسقط النظام في إيران ونقضي على حماس وحزب الله

نتنياهو يتعهد بمواصلة ملاحقة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، ويقول إن إسرائيل ستقضي على حماس وتسقط النظام في إيران وتتعامل مع حزب الله، فيما تعهد رئيس الشاباك بملاحقة المشاركين في الهجوم "حتى آخرهم".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل ملاحقة المشاركين في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، متوعدًا بالقضاء على حركة حماس وإسقاط النظام في إيران، ومضيفًا أن إسرائيل ستتعامل كذلك مع حزب الله حتى "إسقاطه".

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وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مراسم تكريم عناصر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لعام 2025، أُقيمت في مقر الرئيس الإسرائيلي، بمشاركة رئيس الجهاز، دافيد زيني، والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

وقال نتنياهو إن "لا أحد محصن، وأنتم تنفذون ذلك عمليًا"، مضيفًا: "نحن أيضًا نحاسب هؤلاء القتلة الذين قتلوا أبناء شعبنا وبناتنا ونساءنا وأطفالنا في السابع من أكتوبر، ونحاسب من بقي منهم، ولم يبق كثيرون لأننا نتعامل معهم".

وأضاف: "لا يزال هناك عمل يتعين استكماله، وسنستكمله. سنقضي على حماس، وسنهزم أولًا النظام في إيران. سنسقطه، وهو سيسقط. وسنتعامل أيضًا مع حزب الله، وهو أيضًا سيسقط".

وادعى نتنياهو أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أحبطت خلال الفترة الماضية نحو ألف عملية في الضفة الغربية، وقال إن ذلك يعني "ألف محاولة لقتل أبناء شعبنا"، واصفًا نتائج عمليات الإحباط بأنها "نجاحات استثنائية"، وعزاها إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية.

من جانبه، هدد رئيس الشاباك، دافيد زيني، بمواصلة ملاحقة المشاركين في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وكل من أسهم فيه، وقال: "إلى مخططي المجزرة ومنفذيها، وكل من شارك في تدنيس كرامة دولة إسرائيل وسفك دمائها، وكل من يرغب في إبادتنا، لدينا رسالة واحدة لا تقبل المساومة: لا مكان في العالم بعيد بما يكفي، لا غفران ولا تاريخ انتهاء".

وأضاف زيني: "طاردناكم، ونطاردكم، وسنواصل مطاردتكم حتى آخر المشاركين"، متوعدًا بأن تصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى من استهدفوا إسرائيل "في أعماق الأنفاق، وفي مقرات الاختباء، وفي كل زاوية من العالم".

وتطرق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى دور الشاباك خلال فترة الانتخابات، معتبرًا أن الجهاز مطالب بتنفيذ "بعض أكثر المهمات تعقيدًا وحساسية"، بما في ذلك الحفاظ على النظام الديمقراطي.

وقال هرتسوغ إن إسرائيل توجد "في خضم فترة انتخابات"، وإن لـ"الشاباك" دورًا حاسمًا في هذه العملية، مضيفًا أن التنسيق بين الجهاز ولجنة الانتخابات والشرطة "ضروري لضمان سلامة العملية".