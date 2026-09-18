نتنياهو يكرر الادعاء الكاذب: إيران كانت على وشك صنع قنبلة ذرية

خبراء إسرائيليون يصفون ادعاء نتنياهو بأنه "كذب مطلق" و"هراء هستيري"، ويؤكدون أنه "طوال السنة الأخيرة ادعى نتنياهو نفسه أن إيران لم تصل بعد إلى قنبلة نووية، والهجوم في إيران لم يكن، ولم يدع أحد أنه بسبب تقدم في النووي"

كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع لحزب الليكود أمس، الخميس، الادعاء أن "إيران كانت على وشك صنع قنبلة ذرية من أجل إبادتنا، ولو لم نعمل ضدها في الوقت المناسب،" بشن حربين ضدها العام الماضي وفي العام الحالي، "لما كنا سنلتقي هنا هذا المساء، ومن الجائز أنه لم تكن هناك دولة إسرائيل".

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت اليوم، الجمعة، أنه طوال العام الحالي كان الخط الرسمي لنتنياهو نفسه والمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين متواترا، بأن "إيران لم تكن تملك مواد نووية مخصبة بكميات كبيرة، ولم يكن لديها منشأة لصنع سلاح نووي"، وأن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تدعم الادعاء أنه كان بحوزة إيران قنبلة ذرية جاهزة.

وأدت ادعاءات مشابهة سابقة أطلقها نتنياهو إلى ردود فعل في إسرائيل التي نفت زعمه، بين أقوال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بأنه "لم تكن بحوزة إيران أي قنبلة نووية" وأن "نتنياهو يخلق واقعا من أجل إثارة هلع الجمهور"، وأيد رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، أقوال آيزنكوت.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي خبير بالبرنامج النووي الإيراني وصفه لادعاء نتنياهو بأنه "كذب مطلق"، وقوله إنه "طوال السنة الأخيرة ادعى نتنياهو نفسه أن إيران لم تصل بعد إلى قنبلة نووية".

وقال مسؤول إسرائيلي، وصفته الصحيفة بأنه اطلع على المعلومات الاستخبارية الكاملة المتعلقة بإيران، حول ادعاء نتنياهو، أمس، إنه "هراء هستيري. وإيران كثفت تخصيب اليورانيوم، لكنها كانت بعيدة جدا عن عن تطوير سلاح نووي، كما أنه لم تكن هناك مصادقة على ذلك من جانب خامنئي الأب، والهجوم في إيران لم يكن، ولم يدع أحد أنه كان، نتيجة معلومات استخباراتية غير مألوفة حول تقدم في المجال النووي".

وأضاف أن "الهجوم (ضد إيران) كان بقرار الرئيس دونالد ترامب في أعقاب فشل المحادثات في عُمان، وقال الرئيس ترامب أنه قرر شن هجوم مسبق في أعقاب معلومات استخباراتية قالت إن إيران خططت لشن هجوم مفاجئ".

وأشارت الصحيفة إلى نتنياهو امتنع خلال خطابه أمس عن التطرق إلى الثمن الاقتصادي الكبير الذي تكبدته إسرائيل بسبب الحرب على إيران، وأنه حرص على تجاهل هذه القضية، كما امتنع عن ذكر أحداث 7 أكتوبر والإخفاق الذي تسبب بها، وعن التطرق إلى الثمن الباهظ للحرب الشاملة المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات.

وحسب الصحيفة، تسببت الحرب على إيران بمقتل 29 إسرائيليا وإصابة آلاف آخرين، وبما يتعلق بالأضرار الاقتصادية فإنه خلال الأيام العشرة الأولى للحرب وحدها قدم مواطنون إسرائيليون أكثر من 9 آلاف دعوى تطالب بتعويضات جراء أضرار، وأنه لحقت أضرار كثيرة أخرى طوال فترة الحرب وقسم منها لم يرمم حتى اليوم وبالإمكان مشاهدة هذه الأضرار في أنحاء البلاد.

وتبين معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية حدوث أضرارا اقتصادية واسعة، بينها أنه في الربع الأول من العام الحالي انخفض الناتج المحلي الخام وعكس ضررا بالنمو الاقتصادي السنوي بنسبة 3.3%، وهذا نجم بقدر كبير من الحرب على إيران ولبنان، وألحق ضررا بكافة فروع الاقتصاد الإسرائيلي.

ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو اعترف في خطابه بأن أهداف الحرب الطويلة لم تتحقق، وقال "إننا ملزمون باستكمال المهمة حتى النهاية، وملزمون بإسقاط النظام الإيراني، وهذه هي تعليماتي ومهمتنا العليا، وسنقضي على حزب الله وحماس أيضا".