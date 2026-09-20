شهيد برصاص الاحتلال قرب جنين ومقتل مستوطن بعملية إطلاق نار شمال غرب رام الله

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جنين، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس، فيما قتل مستوطن في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش"، أعقبها انتشار واسع للاحتلال ونصب حواجز واقتحامات وإغلاقات وعمليات بحث عن المنفذ.

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرب جنين، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس، فيما اعتُقل فلسطيني آخر؛ وفي منطقة رام الله، قُتل مستوطن في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش" (نيفي تسوف)، شمال غربي المدينة، فيما أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بتعزيز القوات المشاركة في ملاحقة المنفذ.

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وفي جنين، أفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة قرب قرية حداد السياحية، شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة من كانوا بداخلها، من دون أن يتضح في حينه عدد المصابين أو طبيعة إصاباتهم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"وفا" إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الاقتراب من الموقع، فيما لم تُعرف حتى الآن هوية الشهيد أو تتوفر تفاصيل فلسطينية إضافية بشأن مصير الفلسطيني الآخر.

وفي المقابل، أفادت تقارير إسرائيلية بأن جنديين أطلقا النار على المركبة قرب مستوطنة "غَنيم"، بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس بحقهما، وقالت إن فلسطينيًا استشهد فيما اعتُقل آخر كان في المركبة.

وأعلن جيش الاحتلال أن قواته قتلت فلسطينيًا حاول تنفيذ "عملية دهس" ضد جنود يعملون في المنطقة، وقال إنه لم تقع إصابات في صفوف قواته، من دون أن يتطرق بيانه إلى الفلسطيني الآخر الذي تحدثت التقارير الإسرائيلية عن اعتقاله.

أُصيب مستوطن بجروح حرجة، اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار في محيط مستوطنة "حلميش"، شمال غربي رام الله. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، نُفذت العملية من مركبة مارة حمراء من طراز "ميتسوبيشي أوتلاندر" تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، فيما أعلن جيش الاحتلال دفع قوات كبيرة إلى المنطقة وبدء… pic.twitter.com/9MhDi4A5MA — موقع عرب 48 (@arab48website) September 20, 2026

وفي منطقة رام الله، قُتل مستوطن متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش" (نيفي تسوف)، شمال غربي المدينة.

وبحسب تقارير إسرائيلية، وصل المنفذ بمركبة إلى محيط نبع "عين ريا"، الذي يسيطر عليه مستوطنون في المنطقة، ثم ترجل منها وأطلق النار باتجاه المستوطنين قبل أن يفرّ سيرًا على الأقدام نحو بلدة دير نظام المجاورة.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث العام ("كان 11")، صورة لمركبة حمراء من طراز "ميتسوبيشي أوتلاندر" تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، وقالت إنها المركبة التي استخدمها المنفذ للوصول إلى موقع العملية.

وكان مسؤول في طواقم الإسعاف قد أفاد بأن المستوطن، وهو في نحو الثلاثين من عمره، كان داخل مركبة عند تعرضه لإطلاق النار، ونُقل إلى مستشفى "فولفسون" بحالة حرجة، قبل الإعلان لاحقًا عن وفاته متأثرًا بإصابته.

أُصيب مستوطن بجروح حرجة، اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار في محيط مستوطنة "حلميش"، شمال غربي رام الله. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، نُفذت العملية من مركبة مارة حمراء من طراز "ميتسوبيشي أوتلاندر" تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، فيما أعلن جيش الاحتلال دفع قوات كبيرة إلى المنطقة وبدء… pic.twitter.com/IgoaeUMVBn — موقع عرب 48 (@arab48website) September 20, 2026

وفي أعقاب العملية، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة، شملت قوات من لواء "بنيامين" ووحدة "دوفدوفان" وكتائب تعزيز إضافية، إلى جانب قوات من الشرطة الإسرائيلية.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل مدينة رام الله وشددت إجراءاتها العسكرية، بالتزامن مع انتشار مكثف غربي المحافظة وعمليات البحث عن المنفذ، كما اقتحمت بلدتي بيت ريما والمغير شمال غربي رام الله، واعتقلت عددا من الأهالي.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز في أنحاء المنطقة وشرعت بعمليات تمشيط سيرًا على الأقدام وبمشاركة طائرات مسيّرة، فيما استُدعيت وسائل جوية تابعة لسلاح الجو للمشاركة في عمليات البحث.

أُصيب مستوطن بجروح حرجة، اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار في محيط مستوطنة "حلميش"، شمال غربي رام الله. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، نُفذت العملية من مركبة مارة حمراء من طراز "ميتسوبيشي أوتلاندر" تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، فيما أعلن جيش الاحتلال دفع قوات كبيرة إلى المنطقة وبدء… pic.twitter.com/bxoYzuTsVV — موقع عرب 48 (@arab48website) September 20, 2026

وأعلن جيش الاحتلال أن رئيس أركانه، إيال زامير، أجرى تقييمًا للوضع في أعقاب العملية، وأوعز بتعزيز القوات لمواصلة ملاحقة المنفذ، فيما تتواصل أعمال التمشيط وإغلاق الطرق في المنطقة.

نتنياهو يأمر بتعزيز القوات وفرض إغلاقات وهدم منزل منفذ عملية "حلميش"

وعقب ذلك، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن قوات الأمن تواصل ملاحقة منفذ عملية "حلميش"، مضيفًا أن "لا أحد من المنفذين بمنأى، وكذلك من ساعدوهم"، ومتوعدًا بملاحقتهم "في غزة ولبنان والضفة الغربية".

وأضاف نتنياهو أنه أوعز للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام ("الشاباك") بالعمل في الضفة الغربية بقوات معززة، وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات، كما قال إنه وجّه إلى "العمل على هدم منزل المنفذ بصورة فورية".

وتطرق كذلك إلى جريمة الاحتلال في جنين، وقال إن القوات الإسرائيلية قتلت بالتزامن فلسطينيًا زعم أنه حاول تنفيذ عملية في شمال الضفة، فيما قدم تعازيه لعائلة المستوطن الذي قُتل في عملية إطلاق النار قرب "حلميش".

وكان الجيش قد أعلن في بيان سابق أن قوات كبيرة شرعت بملاحقة منفذ العملية، ونصبت حواجز ونفذت إغلاقات في محيط "نيفي تسوف"، بعدما أفاد في بيان أولي بتلقي بلاغ عن إطلاق نار في المنطقة ودفع قواته إلى الموقع.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن هوية المنفذ أو ما إذا كان قد نفذ العملية بمفرده، فيما تتواصل عمليات البحث والملاحقة.