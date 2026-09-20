قبيل "يوم الغفران": الجيش الإسرائيلي يرفع التأهب على جميع الجبهات

عزز الجيش الإسرائيلي قواته في غزة ولبنان وسورية والضفة الغربية قبيل "يوم الغفران" اليهودي، ووضع وحدات إضافية في حالة تأهب، فيما أكد مسؤول عسكري الاستعداد للانتقال سريعًا من وقف إطلاق النار إلى استئناف القتال، بما يشمل مواجهة مع إيران.

رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب على مختلف الجبهات قبيل بدء "يوم الغفران" اليهودي، اليوم الأحد، وعزز قواته في قطاع غزة ولبنان وسورية والضفة الغربية، فيما قال مسؤول عسكري إن الجيش يحافظ على جاهزية للانتقال "من وقف إطلاق النار إلى استئناف القتال"، بما يشمل المواجهة مع إيران.

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وجاءت الاستعدادات بعد استعدادات استمرت نحو شهر وبدأت قبل رأس السنة العبرية، واختُتمت بمداولات برئاسة رئيس شعبة العمليات في الجيش، وبمشاركة ممثلين عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة ومصلحة السجون، بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11").

وقال مسؤول عسكري إن الاستعدادات هذا العام "أكثر تشددًا" مقارنة بالعام الماضي، مع تركيز خاص على "حماية الحدود والمدن". وأضاف أنه تم الدفع بقوات إضافية لتعزيز القوات المنتشرة في غزة ولبنان وسورية والضفة الغربية، فيما وُضعت وحدات لا تزال في مراحل التدريب في حالة تأهب أيضًا.

وأضاف المسؤول: "نحن مستعدون في جميع الجبهات، بما في ذلك أمام إيران، وفي جاهزية دائمة للانتقال من وقف إطلاق النار إلى استئناف القتال، دفاعًا وهجومًا"، مشيرًا إلى امتلاك الجيش إجراءات يمكن تفعيلها فورًا، إلى جانب خطط لمواجهة مطولة.

وخلال نهاية الأسبوع، أعاد الجيش تنظيم وحداته وقوات الاحتياط، وأجرى تدريبات على سيناريوهات حرب تتضمن هجومًا مباغتًا، كما تلقى تعزيزات مخصصة لهذه الفترة. وبحسب المصدر العسكري، لن يشهد نشاط الجيش توقفًا أو خفضًا في حجم القوات خلال المناسبة.

ووصف ضابط إسرائيلي كبير مستوى الاستعداد بأنه "تأهب عملياتي مطلوب في ظل ثغرة عملياتية معروفة"، في إشارة إلى الاستعداد لاحتمال وقوع هجوم مفاجئ خلال العطلة.

تعزيز القوات شمالًا والاستعداد لاستئناف القتال

وفي الجبهة الشمالية، يواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره وعملياته في المناطق التي يسيطر عليها في الجنوب اللبناني، إلى جانب عمليات يقول إنها تستهدف تدمير بنى تحتية وأنفاق تابعة لحزب الله، وذلك في أعقاب عملياته في منطقة علي الطاهر.

كما يواصل الجيش تثبيت البنى التحتية والمواقع والنقاط العسكرية التي يسيطر عليها، بالتوازي مع الاستعداد لاحتمال العودة إلى القتال.

وبحسب التقديرات العسكرية الإسرائيلية، فإن رفع التأهب في الشمال لا يستند إلى إنذار محدد، وإنما إلى تقدير بأن حزب الله، رغم تضرره خلال الحرب، يعمل على إعادة تنظيم صفوفه والتسلح ولم يتخلَّ عن نواياه.

وأشار الجيش في هذا السياق إلى إصابة جنديين، السبت، جراء انفجار عبوة قال إنها زُرعت قبل وقف إطلاق النار، معتبرًا أن بنى عسكرية قديمة بقيت في المنطقة قد تتحول إلى "تهديد فوري". وفي المقابل، قال إنه لا يرصد حاليًا قوات لحزب الله تشكل تهديدًا مباشرًا خلف الخط الذي تنتشر عنده قواته.

ويركز الجيش في رسالته المعلنة قبيل "يوم الغفران" على عدم التعويل على الهدوء القائم أو على تقدير نوايا الطرف الآخر، وعلى إبقاء قوات معززة واحتياط جاهز وخطط للانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم.

ولخص مسؤول عسكري هذا التوجه بالقول: "إذا فوجئنا، فلن نُهزم".