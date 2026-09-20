نتنياهو يختصر زيارته لأميركا إلى ساعات ولا لقاء مع ترامب

نتنياهو يقلص زيارته إلى الولايات المتحدة إلى ساعات معدودة يوم الخميس، ويلغي لقاء كان مقررًا مع إيلون ماسك، في حين لم تنجح محاولات ترتيب اجتماع له مع ترامب.

قلّص رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة لتقتصر على ساعات محدودة، فيما لم تُفض محاولات طاقمه إلى ترتيب اجتماع مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

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وبحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، كان من المقرر في الأصل أن يصل نتنياهو إلى نيويورك الأربعاء، ويلقي خطابه في اليوم التالي، قبل العودة إلى إسرائيل، إلا أن البرنامج عُدّل بحيث تقتصر الزيارة على ساعات معدودة.

ووفق الجدول المحدث، سيصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة صباح الخميس، ويلقي خطابه أمام الجمعية العامة عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، التاسعة مساء بتوقيت القدس، ثم يتوجه مباشرة إلى المطار للعودة إلى إسرائيل.

ووصفت الصحيفة الزيارة بأنها "قصيرة بصورة استثنائية" مقارنة بزيارات نتنياهو إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

وفي تغيير آخر على البرنامج، أُلغي لقاء كان يجري التحضير لعقده بين نتنياهو ورجل الأعمال إيلون ماسك في ولاية تكساس، بعدما أُرسل طاقم إسرائيلي بالفعل إلى الولاية للتحضير له. ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن قرار إلغاء الزيارة إلى تكساس اتخذه نتنياهو.

وكان التوجه إلى الولاية قد وُصف مسبقًا بأنه "حدث معقد" من الناحية اللوجستية، بسبب الحاجة إلى توقف الطائرة للتزود بالوقود، إذ لا تستطيع التحليق من إسرائيل إلى تكساس مباشرة من دون توقف.

ولن يُعقد كذلك لقاء بين نتنياهو وترامب خلال الزيارة، رغم محاولات أجراها طاقم رئيس الحكومة لترتيبه. ومن المقرر أن يلقي ترامب خطابه أمام الجمعية العامة، الثلاثاء، ثم يعود إلى واشنطن، حيث يُتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن، الإثنين الماضي، أن رئيس الحكومة سيتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، وحدد آنذاك زيارته بين 23 و25 أيلول/ سبتمبر، قبل تقليصها وفق البرنامج الجديد.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى نيويورك في ظل مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لوجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق الفلسطينيين.

وكان عمدة نيويورك، زهران ممداني، قد قال في تموز/ يوليو الماضي إن إدارته بحثت مسألة توقيف نتنياهو في حال زيارته المدينة، قبل أن يوضح أنه لا يملك صلاحية تنفيذ مذكرة المحكمة، داعيًا الحكومة الفيدرالية الأميركية إلى القيام بذلك.