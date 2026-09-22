استطلاع: آيزنكوت يتصدر بـ23 مقعدًا ومعسكر نتنياهو عند 50

حزب آيزنكوت يحافظ على الصدارة بـ23 مقعدًا مقابل 20 لليكود، فيما يمنح استطلاع القناة 12 معسكر نتنياهو 50 مقعدًا، والأحزاب الصهيونية المعارضة له 54، إضافة إلى 12 مقعدًا للقائمتين العربيتين، قبل 35 يومًا من الانتخابات.

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، قبل 35 يومًا من انتخابات الكنيست، تصدّر حزب "يَشار" برئاسة غادي آيزنكوت الخريطة الحزبية بـ23 مقعدًا، مقابل 20 لليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما يحصل معسكر نتنياهو على 50 مقعدًا.

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ووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي نشرته القناة 12 مساء الثلاثاء، حافظ "يَشار" والليكود على قوتهما مقارنة بالاستطلاع السابق، كما حصل حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت على 13 مقعدًا.

وبحسب الاستطلاع، حصل حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان على 9 مقاعد، متراجعًا مقارنة بالاستطلاع السابق، فيما يرتفع حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان إلى 9 مقاعد. وحصلت "يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد، وحركة شاس برئاسة أرييه درعي على 7 مقاعد.

أما "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، فحصل على 6 مقاعد، فيما حصل تحالف "الصهيونية الدينية – زيهوت" برئاسة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين على 5 مقاعد. وحصل حزب "عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر على 4 مقاعد.

وفي القوائم العربية، حصلت القائمة المشتركة على 7 مقاعد، متراجعة بمقعد مقارنة بالاستطلاع السابق للقناة، فيما حصلت القائمة الموحدة على 5 مقاعد، وبذلك تحصد القائمتان العربيتان معًا 12 مقعدًا.

كما يتجاوز تحالف "الاحتياط والاقتصادية الجديدة"، برئاسة يوعز هندل ويرون زليخا، نسبة الحسم مجددًا ويحصل على 4 مقاعد.

وتبقى عدة قوائم دون نسبة الحسم، بينها "كاحول لافان" برئاسة بني غانتس بنسبة 0.7%، و"الجمهور الحريدي" برئاسة موتي لايتنر بنسبة 0.3%، و"نوعام ليسرائيل" برئاسة آفي ماعوز بنسبة 0.1%، فيما يحصل حزب "يسرائيل تحيلا" برئاسة شارين هسكيل على 0%.

وعلى مستوى الكتل، لا يظهر الاستطلاع تغيرًا في الصورة العامة مقارنة بالاستطلاع السابق، رغم انتقال مقاعد بين أحزاب داخل الكتل نفسها.

ويحصل معسكر نتنياهو على 50 مقعدًا، في المقابل، تحصل الأحزاب الصهيونية المعارضة لنتنياهو على 54 مقعدًا؛ إضافة إلى المقاعد الـ12 للقائمتين العربيتين، ويبقى تحالف هندل وزليخا، خارج حسابات المعسكرات وضمن ما وصفته القناة بـ"الكتلة الثالثة".

آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في الملاءمة لرئاسة الحكومة

وفي سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، يتقدم آيزنكوت على نتنياهو بفارق ثلاث نقاط؛ إذ اعتبر 41% من المستطلعة آراؤهم أن آيزنكوت أنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 38% لنتنياهو. وقال 15% إن أيًا منهما غير مناسب للمنصب، فيما أجاب 6% بأنهم لا يعرفون.

لكن الصورة تنقلب عند مقارنة نتنياهو وبينيت، إذ يحصل نتنياهو على 41% في سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، مقابل 37% لبينيت. وقال 19% إن أيا منهما غير مناسب للمنصب، فيما أجاب 3% بأنهم لا يعرفون.

أما في مواجهة نتنياهو وليبرمان، فيحصل نتنياهو على 38% مقابل 28% لليبرمان، بينما يرى 28% أن أيا منهما غير مناسب لرئاسة الحكومة، ويجيب 6% بأنهم لا يعرفون.