الجيش الإسرائيلي يطالب بزيادة عدد غواصاته إثر "تعاظم" القوة البحرية التركية

بحوزة الجيش الإسرائيلي 5 غواصات من صنع ألماني ويتوقع أن يحصل على غواصة سادسة قريبا، ويطالب بزيادة هذا الأسطول إلى 8 غواصات، ويقول إن بحوزة تركيا 14 غواصة مشابهة ويتوقع أن يرتفع عددها إلى 18 غواصة في السنوات القريبة

سلاح البحرية الإسرائيلي يستقبل غواصة جديدة في ميناء حيفا، العام 2016 (Getty Images)

طالب الجيش الإسرائيلي بزيادة الغواصات التي بحوزته ليصل عددها إلى ثماني غواصات، وذلك على خلفية ما وصفه بتعاظم القوة البحرية التركية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يتابع تزوّد سلاح البحرية التركي بغواصات في السنوات الأخيرة "بشكل واسع" يشمل "زيادة كبيرة" في أسطول الغواصات والقطع البحرية الجديدة والمتطورة من صنع ألمانيا، كتلك التي تصنع لصالح إسرائيل.

وحسب الإذاعة، فإنه بحوزة تركيا 14 غواصة، ويتوقع أن يرتفع عددها إلى 18 غواصة في السنوات القريبة، وذلك مقابل خمس غواصات بحوزة إسرائيل وسيرتفع عددها إلى ست غواصات قريبا.

وقدم الجيش الإسرائيلي تقرير إلى المستوى السياسي، جاء فيه أنه يجب زيادة عدد الغواصات الإسرائيلية إلى ثماني غواصات في السنوات القريبة، بعد أن اشترت إسرائيل ست غواصات من صنع ألماني في السنوات الأخيرة، إضافة إلى غواصات قديمة.

ويبلغ ثمن الغواصة الواحدة حوالي مليار يورو، وبموجب الاتفاقية الأخيرة التي تم توقيعها بين ألمانيا وإسرائيل بإمكان إسرائيل شراء غواصة سابعة من دون زيادة ثمنها، أوصى الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هذه الإمكانية أولا.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن إجراءات شراء غواصة أو غواصتين سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية، في نهاية الشهر المقبل، ومقابل الحكومة الإسرائيلية التي ستُشكل في أعقابها.

