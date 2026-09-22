الحكومة الإسرائيلية تمدد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية

من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية قريبا على قرار يسمح باستدعاء 200 ألف جندي في قوات الاحتياط، لكن هذا لا يعني استدعاء عناصر الاحتياط بشكل فوري، وإنما هو تمديد سريان استدعاء عناصر الاحتياط في حال الضرورة

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، على استمرار تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك في استفتاء هاتفي بين الوزراء الذي يجري كل أسبوعين.

ويتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية قريبا على قرار يسمح باستدعاء 200 ألف جندي في قوات الاحتياط، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن القرار لا يعني استدعاء عناصر الاحتياط بشكل فوري، وإنما هو تمديد سريان استدعاء عناصر الاحتياط في حال الضرورة.

وحسب وزارة الأمن، فإن عدد عناصر الاحتياط الذين قد يتم استدعاؤهم بموجب القرار الجديد أقل بحوالي 40 ألفا من عددهم بموجب قرار مشابه سابق اتخذ قبل نحو شهرين.

وذكرت الصحيفة أن تمديد حالة الطوارئ والمصادقة على استدعاء قوات الاحتياط يأتي على خلفية "توتر أمني وتحذيرات متكررة من جانب وزير الأمن، يسرائيل كاتس"، الذي هدد اليوم باستئناف الحرب بقوة شديدة على غزة وتهجير جميع الغزيين الموجودين في مدينة غزة، بعدما زعم وجود معلومات استخباراتية بشأن "نوايا" حركة حماس، أسر جنديّ إسرائيلي في قطاع غزة.

وادعى كاتس أنه "في ضوء النوايا والمعلومات المختلفة؛ أُحذِّر حركة حماس وأنصارها من إيران إلى (الرئيس التركي، رجب طيب) إردوغان".

وأضاف أنه "إذا اختُطف جندي أو مواطن إسرائيلي واحد، فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها، بمنازلها وأبراجها، جنوبًا من سكانها البالغ عددهم مليون نسمة، كما فعلنا... وسنتعامل معها كما تعاملنا مع رفح وبيت حانون و70% من أراضي غزة، حتى استعادته".