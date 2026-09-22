مستوطنون يتسللون إلى سورية والجيش الإسرائيلي يعيدهم

عبر 14 إسرائيليًا من منطقة الجولان المحتل إلى الأراضي السورية قبل أن يعيدهم جيش الاحتلال ويسلمهم للشرطة، بحسب روايته، بالتزامن مع توغلات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة ودرعا جنوبي سورية.

تسللت مجموعة تضم 14 إسرائيليًا، الثلاثاء، من منطقة الجولان السوري المحتل إلى داخل الأراضي السورية، قبل أن تعيدهم قوات جيش الاحتلال، وذلك في ظل تحركات متكررة لمجموعات استيطانية تسعى إلى توسيع نشاطها باتجاه الأراضي السورية.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن 14 إسرائيليًا وصلوا إلى منطقة مستوطنة "ألوني هباشان" في الجولان المحتل، وعبروا الحدود إلى الأراضي السورية، مدعيًا أن قوة عسكرية وصلت إلى المكان وحددت موقعهم وأعادتهم إلى المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأضاف جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، أن الأشخاص الذين أوقفوا سيحالون إلى الشرطة الإسرائيلية لمتابعة الإجراءات بحقهم، من دون أن يوضح في بيانه دوافع المجموعة لعبور الحدود أو المكان الذي وصلت إليه داخل الأراضي السورية.

وزعم الجيش أن الحادثة تشكل "حالة إضافية من التشويش الخطير على النشاط العملياتي"، وأنها تعرض أمن قواته المنتشرة في المنطقة للخطر، داعيًا جهات إنفاذ القانون الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات بحق المشاركين لمنع تكرار مثل هذه الحالات.

وقال في بيانه إن عبور الإسرائيليين إلى سورية يمثل "مخالفة جنائية"، في وقت لم يورد تفاصيل بشأن مدة بقائهم داخل الأراضي السورية أو طبيعة نشاطهم قبل إعادتهم.

وتأتي الحادثة في ظل نشاط لمجموعات استيطانية إسرائيلية تجاه الأراضي السورية، بالتوازي مع استمرار انتشار جيش الاحتلال وتوغلاته داخل المنطقة الحدودية السورية منذ توسيع نطاق سيطرته العسكرية والمناطق التي يحتلها في المنطقة.

وكان جيش الاحتلال قد توغل، في وقت سابق الثلاثاء، في عدة مناطق بريف القنيطرة جنوبي سورية، بينها قرية صيدا الجولان، حيث دخلت ثلاث مركبات عسكرية إسرائيلية وأقامت حاجزًا مؤقتًا لتفتيش المارة، بحسب قناة "الإخبارية السورية".

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عند سد وادي الرقاد، الفاصل بين محافظتي درعا والقنيطرة، وأجرت عمليات تفتيش للمارة.

وفي توغل آخر، دخلت دورية عسكرية إسرائيلية بلدة الرفيد في ريف القنيطرة، ووصلت إلى الحي الغربي قرب نقطة تابعة للأمم المتحدة، وفتشت عددًا من المنازل، وفق القناة السورية الرسمية.

وتشهد المناطق الجنوبية في سورية المحاذية للجولان السوري المحتل، توغلات إسرائيلية متكررة، تشمل إقامة حواجز عسكرية مؤقتة وتفتيش المنازل والمركبات.

وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، ووسعت سيطرتها على المنطقة في أعقاب انهيار نظام الأسد، فيما تطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك.