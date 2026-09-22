نتنياهو إلى نيويورك في زيارة خاطفة: لا لقاءات بارزة والخطاب لإيران وممداني

نتنياهو يتوجه إلى نيويورك، الخميس، في زيارة تستمر ساعات فقط لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة والعودة في اليوم نفسه، من دون لقاءات بارزة مقررة حتى الآن. مكتبه يقول إن تقليص الزيارة يعود إلى مخاوف أمنية. خطابه سيتركز على إيران وممداني.

يتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الخميس، إلى نيويورك في زيارة خاطفة تستمر ساعات معدودة، لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والعودة إلى إسرائيل في اليوم نفسه، فيما يكاد برنامجه يخلو حتى الآن من لقاءات بارزة، ويقول مكتبه إن تقليص الزيارة جاء على خلفية اعتبارات أمنية وخشية من محاولة استهدافه.

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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن برنامج الزيارة استثنائي مقارنة بزيارات نتنياهو السابقة إلى نيويورك، التي كان يعقد خلالها سلسلة لقاءات سياسية إلى جانب مشاركته في الجمعية العامة، فيما لم يُحدد له حتى الآن أي اجتماع بارز خلال الزيارة الحالية.

وادعى مكتب نتنياهو أن السبب وراء قصر الزيارة أمني، مشيرًا إلى وجود خشية في محيط رئيس الحكومة من محاولة استهدافه خلال وجوده في نيويورك، من دون أن يتضح ما إذا كانت هذه المخاوف تستند إلى معلومات استخبارية محددة.

وأشار التقرير إلى مشاركة واسعة وغير اعتيادية لجهاز الخدمة السرية الأميركية في الاستعدادات لوصول نتنياهو.

وفي موازاة ذلك، لا يتضمن جدول نتنياهو لقاءً مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يُتوقع أن يعود إلى واشنطن استعدادًا للقاء الرئيس الصيني، شي جينبينغ.

كما لا يُتوقع أن تفضي المحاولات الجارية إلى عقد لقاء بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، فيما يستمر طاقمه في محاولة ترتيب اجتماعات إضافية خلال الساعات التي سيقضيها في المدينة.

إيران في صلب الخطاب

وفي ظل غياب لقاءات سياسية بارزة حتى الآن، يُتوقع أن يصبح خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة المحور الأساسي للزيارة. ونقل التقرير عن مسؤول رفيع في محيط نتنياهو قوله إن "تركيز نتنياهو في الخطاب سيكون على إيران".

وبحسب إحاطات صادرة عن مكتب رئيس الحكومة، يعتزم نتنياهو عرض ما يقول إنها معلومات جديدة بشأن الجهود الإيرانية في المجال النووي ومحاولات إعادة بناء القدرات التي تضررت، إلى جانب قدرات طهران الصاروخية.

ومن المتوقع أن يستخدم نتنياهو وسائل بصرية خلال الخطاب لعرض هذه المعلومات، ضمن محاولة لتركيز الاهتمام الدولي مجددًا على البرنامج النووي الإيراني وقدرات إيران العسكرية.

كما يُتوقع أن يتطرق إلى ما يصفه بـ"فرص جديدة" في الشرق الأوسط، من دون أن يتضمن التقرير تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها.

ممداني حاضر بقوة في خطاب نتنياهو

ومن المتوقع كذلك أن يخصص نتنياهو جزءًا مهمًا من خطابه لرئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، وأن يسعى إلى تقديم مواقفه أمام الجمهور الدولي باعتبارها "معادية للسامية ومعادية لإسرائيل".

ويأتي ذلك بعدما كان ممداني قد قال، في تموز/ يوليو الماضي، إن إدارته بحثت مسألة توقيف نتنياهو في حال وصوله إلى نيويورك، على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن يوضح أنه لا يملك صلاحية تنفيذها، داعيًا الحكومة الفيدرالية للقيام بذلك.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحق نتنياهو، لوجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق الفلسطينيين.

ويأتي الخطاب كذلك قبل أسابيع من انتخابات الكنيست، في وقت اعتاد فيه نتنياهو توظيف ظهوره على المنابر الدولية لنقل رسائل إلى الداخل الإسرائيلي أيضًا.

وبحسب التقرير، قد يخدم تركيزه على ممداني هذا البعد الانتخابي، فيما يشكل غياب لقاء مع مسؤول أميركي رفيع حتى الآن عنصرًا معاكسًا في الصورة التي يسعى نتنياهو إلى تقديمها خلال الزيارة.