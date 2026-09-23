استطلاع: المعارضة الصهيونية دون 61 مقعدًا حتى مع الموحدة... المشتركة تحصد 8 مقاعد

حزب آيزنكوت يتصدر بـ22 مقعدًا مقابل 18 لليكود، فيما حصل معسكر معارضي نتنياهو على 52 مقعدًا مقابل 51 لمعسكره، من دون أغلبية لأي من الطرفين، وحتى مع مقاعد الموحدة يبقى معسكر المعارضة الصهيونية عند 57 مقعدًا.

أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل، مساء الأربعاء، تصدر حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت بـ22 مقعدًا، مقابل 18 مقعدًا لليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما حصل معسكر معارضي نتنياهو على 52 مقعدًا، مقابل 51 لمعسكره.

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وبحسب استطلاع للقناة 13، حصلت قائمة "بياحد" بزعامة نفتالي بينيت على 11 مقعدًا، وكذلك حزب "الديمقراطيون" على 11 مقعدًا، فيما حصلت "القائمة المشتركة" على 8 مقاعد.

كما حصل كل من "يسرائيل بيتينو" و"يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد، بينما نال حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير 7 مقاعد، وحصلت "شاس" على 7 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع حصول قائمة "الصهيونية الدينية"، التي تضم بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين، على 6 مقاعد، فيما حصل حزب "عمخا يسرائيل" يزعامة عوفر فينتر على 5 مقاعد.

وحصلت القائمة الموحدة على 5 مقاعد. أما قائمة "الاحتياط - الاقتصادية الجديدة" برئاسة يوعاز هندل ويارون زليخا، فحصلت على 4 مقاعد.

وعلى مستوى الكتل، منح الاستطلاع معسكر نتنياهو 51 مقعدًا، مقابل 52 مقعدًا لأحزاب المعارضة، فيما حصلت القائمتان العربيتان، على 13 مقعدًا، وحصلت قائمة هندل وزليخا على 4 مقاعد خارج حسابات المعسكرين.

وبحسب النتائج، فإن معسكر الأحزاب الصهيونية المعارضة لنتنياهو، رغم تقدمه بمقعد واحد على معسكره، لا يصل إلى الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة حتى مع إضافة مقاعد القائمة الموحدة؛ إذ يبلغ مجموعهما 57 مقعدًا.

وفي سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، سجّل آيزنكوت أعلى نسبة له في الاستطلاع، إذ رأى 48% من المشاركين أنه الأنسب لتولي المنصب، مقابل 36% لبنيامين نتنياهو، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون أيهما أكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة.

وسأل الاستطلاع كذلك عن تركيبة الحكومة المفضلة بعد الانتخابات؛ فأيّد 31% تشكيل حكومة وحدة واسعة، مقابل 29% فضّلوا حكومة يمينية بالكامل، و25% أيدوا تشكيل حكومة من أحزاب المعارضة، فيما اختار 6% تركيبة حكومية أخرى، وقال 9% إنهم لا يعرفون.