"عملية دهس": استشهاد فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة غرب رام الله

إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة قرب حاجز "بيل" على شارع 443 قرب "موديعين"، فيما ادعى جيش الاحتلال أن الواقعة كانت عملية دهس، وقال إن قواته قتلت شخصًا زعم أنه المنفذ، في حين لا تزال تفاصيل إطلاق النار وتسلسل الأحداث غير واضحة

استشهد الشاب الفلسطيني محمود محمد محمود سليمان (29 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأُصيب جندي إسرائيلي بجروح، مساء اليوم الأربعاء، قرب حاجز بيت عور على شارع 443، غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في واقعة ادعى الجانب الإسرائيلي أنها "عملية دهس".

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد سليمان قرب قرية بيت عور التحتا غرب رام الله؛ ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد.

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت بأن الواقعة وقعت عند حاجز بيت عور غرب رام الله، فيما زعمت شرطة الاحتلال أن مركبة اصطدمت بدورية تابعة لها كانت تقل شرطية وجنديًا إسرائيليًا في إطار نشاط مشترك.

الشهيد محمود محمد محمود سليمان

وفي بيان لاحق، ذكرت الشرطة أن الجندي هو الذي أُصيب جراء الواقعة ويتلقى العلاج، بعدما كانت قد أفادت في بيان أولي بأن المصاب أحد أفراد طاقم الدورية الشرطية.

وأضافت شرطة الاحتلال أن قوات كانت في المكان أطلقت النار على سليمان وقتلته، مشيرة إلى أنها شرعت بالتحقيق في الملابسات.

وكان جيش الاحتلال قد قال، في بيان أولي، إنه تلقى بلاغًا عما وصفه بـ"عملية دهس" في منطقة الحاجز، مشيرًا إلى أن قواته توجهت إلى الموقع وأن تفاصيل الواقعة كانت لا تزال قيد الفحص.

وفي بيان لاحق، ادعى الجيش أن قواته "حيّدت المنفذ الذي نفذ عملية الدهس عند الحاجز"، من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن الملابسات.

من موقع استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي بادّعاء تنفيذه عملية دهس بالضفة الغربية. pic.twitter.com/HAnb5VJGXe — موقع عرب 48 (@arab48website) September 23, 2026

وذكرت طواقم إسعاف إسرائيلية أنها قدمت الإسعاف الأولي للجندي المصاب، الذي يبلغ نحو 30 عامًا، ووصفت حالته بالخطيرة.

وكانت معطيات إسرائيلية أولية قد أفادت بأن المصاب تعرض لإطلاق نار، فيما أشارت في الوقت نفسه إلى مقتل شخص بالرصاص قالت إنه منفذ عملية الدهس، قبل أن تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية لاحقًا أن الشهيد هو محمود محمد محمود سليمان.