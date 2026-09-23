الاحتلال يفعّل قيادة الفرقة 98 جنوبي الضفة ويعزز انتشار قواته

الجيش الإسرائيلي يقرر تفعيل قيادة الفرقة 98 وإسناد جنوب الضفة ولواءي "يهودا" و"عتصيون" إليها، في خطوة وُصفت إسرائيليًا بأنها استثنائية، وسط مخاوف من اتساع العمليات بالتزامن مع الأعياد اليهودية وموسم الزيتون والانتخابات، وتعزيز انتشار القوات على الطرق وفي محيط المستوطنات.

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تفعيل قيادة الفرقة 98 في الضفة الغربية المحتلة، وهي من فرق النخبة في الجيش الإسرائيلي وتضم ألوية من المظليين والكوماندوز، وإسناد المسؤولية إليها عن مناطق في جنوب الضفة، بما يشمل منطقة الخليل، في خطوة وصفتها تقارير إسرائيلية بأنها استثنائية ولم تُتخذ على هذا النحو منذ سنوات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء القرار في أعقاب الدهس عند حاجز بيت عور على شارع 443، غرب رام الله، التي استشهد خلالها محمود محمد محمود سليمان (29 عامًا) برصاص قوات الاحتلال، وأصيب فيها جندي الاحتياط نيريا لايتر، نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر، بجروح خطيرة، في واقعة وصفها الجانب الإسرائيلي بأنها "عملية دهس".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن القرار اتُّخذ "بناء على تقييم للوضع وتوجيهات رئيس الأركان"، وإن تفعيل قيادة الفرقة 98 يأتي "ضمن تعزيز القيادة والسيطرة، بهدف زيادة القدرات الدفاعية والهجومية في يهودا والسامرة"، على حد تعبيره.

وأضاف أن القرار اتُّخذ "على خلفية الأحداث الأخيرة، والرغبة في تعزيز الأمن خلال هذه الفترة المتوترة"، مشيرًا إلى أن الجيش يواصل إجراء تقييمات متواصلة وفق التطورات الميدانية.

قوات الاحتلال في موقع الدهس قرب بيت عور (تصوير: الجيش الإسرائيلي)

وبحسب تقارير إسرائيلية، ستتولى الفرقة 98 المسؤولية عن الجزء الجنوبي من الضفة، بما يشمل لواءي "يهودا" و"عتصيون"، فيما ستواصل قيادة فرقة الضفة إدارة بقية المناطق، في محاولة لتوزيع العبء القيادي والعسكري على أكثر من قيادة.

وأشارت التقارير إلى أن القرار لم يُطرح بعد الدهس؛ إذ كان زامير قد طلب من قيادة الفرقة 98، قبل أسابيع، الاستعداد لاحتمال توليها المسؤولية عن جزء من الضفة، انطلاقًا من تقدير بأن قيادة فرقة واحدة ستواجه صعوبة في إدارة العمليات على مساحة واسعة في آن واحد.

وتخشى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفق التقارير الإسرائيلية، من أن تشهد الأيام المقبلة توترًا متزايدًا في الضفة، في ظل مجموعة عوامل تعتبرها محفزة، بينها حلول عيد "العرش" اليهودي، وموسم قطف الزيتون، واقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

ولهذا، يسعى الجيش إلى زيادة كثافة انتشاره على الأرض وتعزيز القوات على الطرق الرئيسية وفي محيط المستوطنات، في محاولة لمنع عمليات جديدة، بما في ذلك ما تسميه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "عمليات محاكاة" يقدم فلسطينيون على تنفيذها بشكل فردي.

ويربط الجيش الخطوة أيضًا بتوقع مشاركة أعداد كبيرة من المستوطنين خلال الأعياد اليهودية في اقتحامات لمواقع مختلفة في أنحاء الضفة الغربية، ما يدفعه إلى توسيع انتشار قواته خلال الفترة المقبلة.

فيديو يوثق الدهس قرب حاجز بيت عور على شارع 443 غرب رام الله، والتي أعقبها استشهاد محمود محمد محمود سليمان (29 عامًا) برصاص قوات الاحتلال، وإصابة جندي الاحتياط نيريا لايتر، نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر، بجروح خطيرة. وزعمت شرطة الاحتلال أن ما جرى "عملية دهس"، فيما… pic.twitter.com/ISRP1BhtuH — موقع عرب 48 (@arab48website) September 23, 2026

ويضع الاحتلال ضمن حساباته كذلك موسم الزيتون الفلسطيني، الذي يشهد سنويًا احتكاكات واعتداءات من المستوطنين بحق المزارعين الفلسطينيين، بالتوازي مع توسيع انتشار الجيش في المناطق المحيطة بالمستوطنات والطرق الالتفافية.

وفي السياق نفسه، قال الجيش إنه نفذ خلال الأيام الأخيرة سلسلة اعتقالات في أنحاء الضفة، زاعمًا أنها استهدفت بنى مسلحة وأشخاصًا اتهمهم بـ"التحريض" عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي موازاة ذلك، قدمت تقارير إسرائيلية تقديرات بشأن وضع حركة حماس في الضفة، وزعمت أنها تواجه صعوبات كبيرة في بناء خلايا مسلحة وتشغيلها بفعل عمليات الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي ("الشاباك").

وادعت أن محاولات مسؤول ملف الضفة في حماس، زاهر جبارين، لتوجيه خلايا على الأرض يجري إحباطها بصورة متكررة، كما زعمت أن عناصر الحركة تواجه صعوبة في الوصول إلى الأسلحة، سواء بسبب حملات المصادرة الإسرائيلية أو نتيجة امتناع تجار سلاح قالت إنهم محسوبون على حركة فتح عن بيعها لهم.

كما زعمت التقارير أن حماس والجهاد الإسلامي فقدتا جزءًا من قدرتهما على العمل في جنين ومخيمي نور شمس وطولكرم، في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة شمالي الضفة.

قوات الاحتلال في موقع الدهس قرب بيت عور (تصوير: الجيش الإسرائيلي)

وأشارت إلى ما وصفته بـ"استطلاعات داخلية" في الضفة قالت إنها تظهر انخفاضًا في التأييد لتنفيذ عمليات، وعزت ذلك إلى الخشية من الرد الإسرائيلي.

وفي ما يتعلق بواقعة الدهس غرب رام الله، أشارت تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أن سليمان تصرف بمفرده، وأن العملية كانت مخططًا لها مسبقًا، وفق زعمها، وأنه كان يعرف المنطقة جيدًا لقربها من بلدته بيت عور التحتا.

وادعت الأجهزة الأمنية أن المركبة التي كان يقودها حملت لوحة تسجيل إسرائيلية صفراء، قالت إنها أُخذت من مركبة أُخرجت من الخدمة قبل نحو أربعة أشهر، وإن ذلك أتاح له التحرك من دون إثارة الشبهات.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن سليمان لم يكن معروفًا لديها على خلفية أمنية، ولم يطلب تصريح عمل، ولم يكن من المفترض أن يكون داخل الخط الأخضر، مضيفة أن قوات من الجيش والشاباك دخلت بلدته واستجوبت أفرادًا من عائلته ضمن التحقيق.

وفي إشارة إلى مستوى التأهب، قال زامير، خلال مراسم عسكرية مساء الأربعاء، إن الجيش "سيواصل العمل بحزم وقوة ومسؤولية" في الضفة، وذلك بعد إصابة جندي الاحتياط عند حاجز بيت عور.