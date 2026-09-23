بعد نحو 3 سنوات على الحرب: غالبية إسرائيلية لا ترى انتصارًا في غزة وتخشى تكرار 7 أكتوبر

استطلاع لمعهد أبحاث الأمن القومي يظهر أن 55% من الإسرائيليين لا يرون منتصرًا في الحرب على غزة، فيما يعتقد 59% أن هجومًا مشابهًا لـ7 أكتوبر قد يتكرر من القطاع؛ 23% اعتبروا إسرائيل منتصرة في الحرب على إيران.

أظهر استطلاع جديد لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب (INSS)، بعد نحو ثلاث سنوات على اندلاع حرب الإبادة على غزة، أن غالبية الإسرائيليين لا يرون أن الحرب انتهت بانتصار لإسرائيل، بالتوازي مع تصاعد المخاوف من تكرار هجوم شبيه بهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرار تدني مستويات الثقة بالحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو.

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وبحسب الاستطلاع، رأى 55% من المشاركين أن لا إسرائيل ولا حركة حماس انتصرت في الحرب على غزة، مقابل 27% اعتبروا أن إسرائيل انتصرت، و11% قالوا إن حماس هي التي انتصرت، فيما رأى 2% أن الطرفين انتصرا بالقدر نفسه. وبين ناخبي أحزاب الائتلاف، قال 47% إن إسرائيل انتصرت، مقابل 13% فقط بين ناخبي المعارضة.

وفي مؤشر على استمرار الشعور بالتهديد، قال 59% إنهم يعتقدون أو متأكدون من إمكان وقوع هجوم مشابه لهجوم 7 أكتوبر من غزة خلال السنوات المقبلة، مقابل 32% استبعدوا ذلك. وارتفعت هذه النسبة من 51% في أيلول/ سبتمبر 2025 إلى 59% حاليًا. واللافت أن النسبة بلغت 63% سواء بين ناخبي الائتلاف أو المعارضة.

وترافق ذلك مع انقسام في تقييم الوضع الأمني العام مقارنة بما كان عليه قبل 7 أكتوبر؛ إذ رأى 38% أنه تحسن، مقابل 32% قالوا إنه ساء، فيما رأى 26% أنه لم يتغير. وتظهر هنا فجوة سياسية واسعة، إذ اعتبر 61% من ناخبي الائتلاف أن الوضع تحسن، مقابل 23% فقط من ناخبي المعارضة. وفي المقابل، رأى 61% من العرب أن الوضع الأمني تراجع، مقابل 24% من اليهود.

عدم رضا عن إدارة الحكومة للحرب

وأظهر الاستطلاع أن 61% من الإسرائيليين غير راضين، بدرجة منخفضة أو منخفضة جدًا، عن إدارة الحكومة للحرب على غزة، مقابل 34% أعربوا عن رضا مرتفع أو مرتفع جدًا. وبين ناخبي الائتلاف بلغت نسبة الرضا 64%، مقابل 13% فقط بين ناخبي المعارضة. كما بلغت 39% بين اليهود و11% بين العرب.

وفي المقابل، كانت النظرة إلى أداء الجيش أكثر إيجابية؛ إذ أعرب 61% عن رضا مرتفع عن إدارته للحرب، مقابل 34% أبدوا رضا منخفضًا. وينعكس هذا الفارق كذلك في مستويات الثقة؛ إذ قال 73% إن لديهم ثقة مرتفعة بالجيش، مقابل 27% فقط بالحكومة و31% بنتنياهو.

وبلغت الثقة بالقيادة العسكرية العليا 61%، بينما قال 44% فقط إن لديهم ثقة مرتفعة بقدرة الجيش على إجراء التحقيقات واستخلاص الدروس. أما نتنياهو، فأعرب 68% عن ثقة منخفضة به، مقابل 31% قالوا إن ثقتهم به مرتفعة. وبرز الاستقطاب السياسي بوضوح؛ إذ بلغت الثقة المرتفعة به 67% بين ناخبي الائتلاف، مقابل 5% فقط بين ناخبي المعارضة.

وفي السياق ذاته، أيد 75% تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في إخفاقات الحرب وأحداث 7 أكتوبر، مقابل 17% عارضوا ذلك. وحتى بين ناخبي الائتلاف، أيد 52% تشكيل اللجنة، مقابل 95% بين ناخبي المعارضة. كما أيدها 72% من اليهود و85% من العرب.

إيران والضفة في صدارة مصادر القلق

وعند سؤال المشاركين عن الجبهات الأكثر إثارة للقلق، تصدرت إيران بنسبة 72%، تلتها الضفة الغربية بنسبة 70%، ثم لبنان بـ67%، وغزة بـ62%، فيما بلغت النسبة 39% بشأن سورية و30% بشأن اليمن. وارتفع القلق من الضفة الغربية من 61% في حزيران/ يونيو إلى 70%، بينما انخفض القلق من لبنان من 80% إلى 67%.

وفي ما يتعلق بالاستعداد لهجمات مستقبلية، اعتبر 54% أن الجيش مستعد بدرجة عالية للدفاع عن بلدات الجنوب، و49% قالوا الشيء نفسه عن الشمال، فيما تراجعت النسبة إلى 33% فقط بالنسبة إلى المستوطنات في الضفة الغربية، مقابل 55% رأوا أن مستوى الاستعداد للدفاع عنها منخفض أو منخفض جدًا.

وفي جبهة لبنان، رأى 49% أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله انتهت من دون انتصار لأي من الطرفين، مقابل 38% قالوا إن إسرائيل انتصرت و6% اعتبروا حزب الله منتصرًا.

أما في الحرب مع إيران، فرأى 60% أنها انتهت من دون حسم، مقابل 23% اعتبروا إسرائيل منتصرة و12% رأوا أن إيران انتصرت. كما قال 68% إنهم يعتقدون أن إسرائيل ستضطر إلى استئناف الحرب ضد إيران خلال العام المقبل، مقابل 14% استبعدوا ذلك.

وفي المقابل، لم يحظَ هجوم إسرائيلي تبادر تل أبيب إلى شنه ضد طهران بأغلبية؛ إذ أيده 40% وعارضه 46%، مع فجوة واسعة بين ناخبي الائتلاف، الذين بلغت نسبة التأييد بينهم 61%، وناخبي المعارضة حيث بلغت 27%.

"إرهاب يهودي" وتراجع التضامن

وعن اعتداءات المستوطنين في الضفة، وصفها 46% بأنها "إرهاب يهودي" وظاهرة خطيرة ينبغي وقفها، فيما رأى 20% أنها أحداث خطيرة يجب منعها لكنها لا تصل إلى حد الإرهاب، واعتبر 14% أنها مرتبطة أساسًا بشبان هامشيين يحتاجون إلى العلاج والدعم، فيما وصفها 14% بأنها "رد طبيعي على الإرهاب الفلسطيني". وبلغت نسبة من وصفوها بـ"الإرهاب اليهودي" 15% فقط بين ناخبي الائتلاف، مقابل 69% بين ناخبي المعارضة.

كما قال 64% إن التكافل والتضامن داخل المجتمع الإسرائيلي ضعيف أو غير موجود، مقابل 31% رأوا أن مستوى التضامن مرتفع. وعلى مستوى الشعور بالأمن الشخصي، قال 37% إنهم يشعرون بأمان مرتفع، و43% بدرجة متوسطة، و19% بدرجة منخفضة، بينما بلغت نسبة الشعور المنخفض بالأمان 43% بين العرب، مقابل 13% بين اليهود.

وأُجري الاستطلاع بين 9 و14 أيلول/ سبتمبر الجاري بواسطة مركز البيانات التابع لمعهد أبحاث الأمن القومي، وشمل 920 مشاركًا، عبر استطلاع إلكتروني بمساعدة شركة iPanel. وقال المعهد إن العينة تمثل السكان في إسرائيل؛ فيما بلغ هامش الخطأ 3.23%.