توقعات التضخم في إسرائيل تستقر عند 2% للعام المقبل

معطيات بنك إسرائيل تظهر استقرار متوسط توقعات التضخم للـ12 شهرًا المقبلة عند 2%، فيما ارتفعت بصورة طفيفة بعض المؤشرات المستمدة من سوق رأس المال والتوقعات مقارنة بآب/ أغسطس.

سوق "محانيه يهودا" في القدس، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتطورات التضخم في إسرائيل (Getty Images)

أظهرت معطيات نشرها بنك إسرائيل، الأربعاء، أن متوسط توقعات التضخم لدى البنوك التجارية وشركات الاستشارة الاقتصادية للـ12 شهرًا المقبلة استقر عند 2%، فيما سجلت بعض مؤشرات التوقعات الأخرى ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالشهر الماضي.

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وبحسب البيان، ارتفعت توقعات التضخم المستمدة من سوق رأس المال للسنة الأولى إلى 1.3%، مقابل 1.2% في آب/ أغسطس، فيما ارتفعت التوقعات للسنة الثانية إلى 2% من 1.9%، وللسنة الثالثة إلى 2.1% من 2%.

وفي المقابل، بقيت التوقعات الأطول أجلًا مستقرة نسبيًا؛ إذ بلغت التوقعات للفترة الممتدة من السنة الثالثة إلى الخامسة 1.8%، والتوقعات لخمس سنوات 1.8%، فيما بلغت التوقعات للفترة من السنة الخامسة إلى العاشرة 1.9%.

كما استقرت التوقعات السنوية المستمدة من أسعار الفائدة الداخلية عند 1.8%، فيما ارتفع متوسط توقعات المتنبئين بالتضخم لسنة واحدة إلى 1.8%، مقارنة بـ1.7% في آب.

وأوضح بنك إسرائيل أن متوسط توقعات التضخم للـ12 شهرًا المقبلة يستند إلى توقعات البنوك التجارية وشركات الاستشارة الاقتصادية التي ترسل تقديراتها بصورة منتظمة إلى البنك، فيما تُحتسب مؤشرات أخرى من أسعار السوق والفوائد الداخلية وتحليلات البنك.

وأشار البيان إلى أن توقعات التضخم المستمدة من سوق رأس المال تعكس الفارق بين عائدات السندات الحكومية غير المرتبطة بجدول غلاء المعيشة وتلك المرتبطة به، وتشمل كذلك مركّبًا يتعلق بعلاوة مخاطر التضخم وفروقات ضريبية وفروقات في السيولة بين أنواع السندات.

ولفت بنك إسرائيل إلى أن معطيات توقعات سوق رأس المال لا تزال قيد المراجعة، وأنها قد تُحدّث خلال الأسابيع المقبلة عند الحاجة.