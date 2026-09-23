لجنة الانتخابات تبدأ مداولاتها حول طلبات شطب قوائم ومرشحين في مقدمتهم أبو شحادة

بسبب التشكيلة السياسية اليمينية للجنة الانتخابات المركزية، فإنه يتوقع أن تصادق على شطب القائمتين العربيتين، القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، وخاصة المرشحين أبو شحادة وكسيف، ورفض طلبات شطب أحزاب وقوائم يمينية

بدأت صباح اليوم، الأربعاء، مداولات لجنة الانتخابات المركزية حول شطب أحزاب ومرشحين من خوض انتخابات الكنيست، وستتواصل غدا الخميس، حيث أعلنت أحزاب صهيونية عن تأييدها لشطب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، المرشح في القائمة المشتركة، والنائب عوفر كسيف من القائمة نفسها.

وتتألف لجنة الانتخابات المركزية من أعضاء كنيست من الأحزاب الممثلة في الكنيست المنتهية ولايتها، وتوجد فيها أغلبية لأحزاب الائتلاف، لكن قرار الشطب النهائي سيكون بموجب قرارات المحكمة العليا التي يتوقع أن يلتمس إليها المرشحون أو الأحزاب التي تقرر لجنة الانتخابات شطبها.

وبسبب التشكيلة السياسية اليمينية للجنة الانتخابات المركزية، فإنه يتوقع أن تصادق على شطب القائمتين العربيتين (المشتركة والموحدة)، وخصوصا المرشحين أبو شحادة وكسيف، ورفض طلبات شطب أحزاب وقوائم يمينية.

وستصوت اللجنة على طلب حزب "جميعنا" لشطب حزب التجمع، وطلب "عوتسما يهوديت" لشطب سامي أبو شحادة، وطلب حزب الليكود لشطب القائمة المشتركة وكسيف.

كما ستصوت اللجنة على طلبين لشطب حزب "عوتسما يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير، قدمهما حزب "الديمقراطيين" ومنظمة "زولات"، وعلى طلب "عوتسما يهوديت" لشطب حزب "الديمقراطيين"، وعلى طلب منظمة "زولات" لشطب قائمة تحالف حزب الصهيونية الدينية وحزب "زيهوت" برئاسة موشيه فايغلين.

وأعلن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، اليوم، أنه سيؤيد شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة وسامي أبو شحادة وعوفر كسيف، وجاء في بيان له أن "أي حكومة صهيونية ستتشكل بعد الانتخابات ملزمة بأن يكون القضاء على حماس هدفا مركزيا في سياستها الأمنية"، وأن "أي حزب يعارض ذلك لا مكان له في الكنيست الإسرائيلي". وكان رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، قد أعلن أمس أنه يؤيد شطب أبو شحادة أيضا.

واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في بيان أمس، أنه توجد أدلة على ما يبدو لشطب أبو شحادة، بزعم تأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل، لكنها والمدعي العام أشارا إلى أن الأدلة بشأن أبو شحادة لا تتلاءم مع النموذج المألوف لشطب مرشحين، وأنه في حالات سابقة شُطب فيها مرشحون "كانت هناك قاعدة أدلة واسعة جدا وتمتد لسنين، ودلت على نشاط منهجي ومتواتر لدفع الهدف المرفوض بواسطة عشرات الأقوال والأفعال أيضا".