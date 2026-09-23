ليبرمان: يجب نقل المسؤولية الأمنية والإدارية على المناطق "أ" و"ب" للأردن

ليبرمان: "على إسرائيل الحفاظ على سيطرة مطلقة على المناطق ’ج’، السلطة الفلسطينية هي منظمة إرهابية"* نتنياهو: "أعلم أن ليبرمان في اليسار لكني لم أتوقع أنك ستقترح اليوم أن يسيطر الجيش الأردني في مناطق أرض إسرائيل. تراجع عن أقوالك فورا"

قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إنه يجب التوصل إلى تفاهمات مع الأردن كي يدير المناطق "أ" و"ب" في الضفة الغربية المحتلة وأن يتولى الأردن المسؤولية الأمنية والإدارية على المنطقتين، فيما رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أقوال ليبرمان وطالبه بالتراجع عنها فورا.

وأضاف ليبرمان، خلال مقابلة لموقع "القناة السابعة" التابع للصهيونية الدينية، أن "على إسرائيل الحفاظ على سيطرة مطلقة على المناطق ’ج’، والبحث عن بديل للسيطرة على المناطق ’أ’ و’ب’".

وبموجب اتفاقيات أوسلو تخضع المناطق "أ" لسيطرة أمنية وإدارية فلسطينية، فيما تخضه المناطق "ب" لسيطرة أمنية إسرائيلية وسيطرة إدارية فلسطينية، بينما تخضع المناطق "ج"، التي تشكل 60% من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، لكن هذا الاتفاق لم يعد ساريا وإسرائيل تسيطر أمنيا على الضفة كلها.

وتابع ليبرمان أنه "قلت عدة مرات وأكرر القول إن السلطة الفلسطينية هي منظمة إرهابية، وتقاسم الأدوار بينها وبين حماس واضح. حماس متخصصة بالإرهاب المسلح، والسلطة الفلسطينية بالإرهاب السياسي، لذلك دولة إسرائيل ملزمة بإقامة تواصل جغرافي بين المناطق ’ج’ كلها والحفاظ هناك على سيطرة مطلقة، وفي موازاة ذلك علينا أن نجد بديل للسيطرة الإدارية والأمنية في المناطق ’أ’ و’ب’".

وقال ليبرمان إنه "أعارض بشدة أن تدير إسرائيل حياة الفلسطينيين في نابلس أو جنين أو طولكرم، ولذلك فإنه من أجل منع حدوث فراغ ستدخل إليه حماس والجهاد الإسلامي وباقي المخربين، ينبغي التوصل إلى اتفاق مع الأردن حول إدارة المناطق "أ" و"ب" بواسطته، (وإقامة) كونفدرالية إسرائيلية – أردنية".

وهاجم ليبرمان نتنياهو قائلا إن "من أيد طرد اليهود من غوش قطيف (الكتلة الاستيطاني في قطاع غزة)، وحرر يحيى السنوار و2026 مخربا، وبادر لنقل المال القطري إلى داخل قطاع غزة، لا حق له بتقديم وعظ أخلاقي لأي أحد".

ورد نتنياهو على ليبرمان في منصة "إكس"، وكتب: "ليبرمان، لقد عرفت أنك في اليسار منذ أن شكلت حكومة مع منصور عباس. وأعلم بأنك في اليسار لتشكيل حكومة مع آيزنكوت ويائير غولان ونفتالي بينت والأحزاب العربية. لكني لم أتوقع أنك ستقترح اليوم أن يسيطر الجيش الأردني في مناطق أرض إسرائيل. تراجع عن أقوالك فورا".

وهاجم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ليبرمان قائلا إنه "استمعوا إلى ليبرمان، الذي يقدم نفسه كشخص يميني ويقترح علينا أن نتنازل عن مسؤوليتنا الأمنية في يهودا والسامرة ونقلها إلى الأردنيين. ليبرمان يريد إعادة إسرائيل إلى فترة الفيلق الأردني. ويحذر السماح بحدوث هذا".