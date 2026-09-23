ماكرون ينتقد عنف المستوطنين والأوضاع في غزة... نتنياهو يهاجمه

انتقد ماكرون من منبر الأمم المتحدة عنف المستوطنين والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة، ووصف الوضع في غزة بأنه "مشهد يخجلنا جميعًا"، فيما رد مكتب نتنياهو باستحضار مقتل مستوطن يحمل الجنسية الفرنسية في عملية "حلميش"، دون التطرق لإرهاب المستوطنين.

ماكرون خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 22 أيلول 2026 (Getty Images)

انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، الانتهاكات الإسرائيلية وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن احترام حق الشعب الفلسطيني في الوجود شرط لأمن إسرائيل، فيما وصف الواقع في قطاع غزة بأنه "مشهد يخجلنا جميعًا"، في تصريحات أثارت ردًا حادًا من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث دافع عن حل الدولتين، وانتقد استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب الوضع الإنساني في قطاع غزة رغم ما وصفه بـ"السلام الظاهري".

وقال ماكرون: "انظروا إلى ما يحدث في الضفة الغربية، حيث تُرتكب الانتهاكات يوميًا ضد الفلسطينيين، باسم ماذا؟"، مضيفًا أن "حماس لم تتسبب قط في مشاكل في الضفة الغربية".

وحذر الرئيس الفرنسي من استمرار عنف المستوطنين، معتبرًا أنه يقوض حق الفلسطينيين في الوجود على أرضهم، وشدد على أن احترام "الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الوجود" يشكل شرطًا أساسيًا لتحقيق "الأمن اليوم وغدًا لإسرائيل، دولةً وشعبًا".

ودافع ماكرون عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين، وقال إن من غير المقبول الوقوف "مكتوفي الأيدي" أمام ما يحدث في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: "قبل عام، هنا، كنا نحو اثنتي عشرة دولة تعترف بفلسطين. أسمع سخرية البعض: ’اعتراف على الورق، انظروا إلى الواقع’. لكن ما مصداقيتنا إن بقينا متقاعسين أمام غزة؟".

وتابع: "البعض يفتخر بما يُسمى ’السلام’، لكن هذا السلام لم يفتح قنوات العمل الإنساني ولو للحظة واحدة. هل علينا أن نتجاهل هذا المشهد المخزي؟ كلا".

وتساءل ماكرون: "أين هي مصداقيتنا إذا بقينا مكتوفي الأيدي أمام غزة؟"، معتبرًا أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ليست نقيضًا لأمنها، وإنما ضمانة له.

مكتب نتنياهو يستحضر عملية "حلميش"

وفي رد على تصريحات الرئيس الفرنسي، هاجم مكتب نتنياهو ماكرون، وركز خصوصًا على قوله بشأن حركة حماس في الضفة الغربية.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان باللغة الإنجليزية، إن "العبثية الفجة في تصريح إيمانويل ماكرون مثيرة للذهول".

واستحضر البيان مقتل مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة "حلميش" قبل يومين، مشيرا إلى أنه كان يحمل الجنسية الفرنسية وأبًا لستة أبناء.

وقال مكتب نتنياهو إن المستوطن "قُتل في سيارته على يد إرهابي من حماس في يهودا والسامرة"، بحسب تعبيره، مضيفًا أنه طلب من ابنه الفرار في اللحظات الأخيرة قبل مقتله.

وزعم مكتب نتنياهو أن عناصر من حماس ينفذون عمليات ضد إسرائيليين في الضفة الغربية بصورة شبه يومية، وقال إن الحركة مسؤولة عن قتل إسرائيليين على مدار سنوات.

وأضاف مخاطبًا ماكرون: "الجهل ليس عذرًا لمحو دمائهم".

ولم يتطرق رد مكتب نتنياهو مباشرة إلى جوهر انتقادات ماكرون بشأن عنف المستوطنين أو الانتهاكات بحق الفلسطينيين، فيما ركز على عملية "حلميش" وعلى إبراز الجنسية الفرنسية للمستوطن القتيل.

رئيس مجلس المستوطنات يطالب ماكرون بالاعتذار

كما هاجم رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية ("يشع")، يسرائيل غانتس، الرئيس الفرنسي، ووصفه بأنه "منكر للإرهاب"، متهمًا إياه بنشر "أخبار كاذبة".

وأشار غانتس كذلك إلى مقتل المستوطن في عملية "حلميش"، وكرر الادعاء الإسرائيلي بأن منفذ العملية، قدري سمارة، ينتمي إلى حركة حماس.

وطالب ماكرون بالتراجع عن تصريحاته. وأضاف أن أقوال الرئيس الفرنسي تمثل، بحسب تعبيره، "دعمًا دنيئًا لمنظمة حماس"، وطالبه بأن "يتراجع ويعتذر للعائلات فورًا".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوسع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع عمليات عسكرية إسرائيلية واعتقالات واقتحامات متواصلة.