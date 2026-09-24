اعتقال 3 من "حرس الحدود" أحدهم نجل مسؤول أمني رفيع بشبهة سرقة مركبة

"ماحاش" تعتقل ثلاثة عناصر من "حرس الحدود"، أحدهم نجل مسؤول رفيع في منظومة إنفاذ القانون، بشبهة سرقة مركبة واستخدامها من دون إذن وإساءة استخدام المنصب، قبل إطلاق سراحهم بشروط مقيدة.

اعتقلت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ("ماحاش")، اليوم الخميس، ثلاثة عناصر من "حرس الحدود"، أحدهم نجل مسؤول رفيع في أجهزة إنفاذ القانون، بشبهة سرقة مركبة واستخدامها من دون إذن وإساءة استخدام صلاحيات المنصب.

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وبحسب بيان "ماحاش"، لاحظ العناصر الثلاثة، خلال دورية في منطقة محيط القدس، مركبة متوقفة ومفاتيحها بداخلها، قبل أن يستقلوها ويقودوها "من دون أي صلاحية قانونية".

وأضاف البيان أن العناصر تسببوا خلال قيادة المركبة بأضرار لمركبات أخرى كانت متوقفة في المكان، قبل أن يتركوها من دون إبلاغ المسؤولين عنهم بما جرى.

ولفتت وحدة التحقيق إلى أن المركبة لم يُعثر عليها حتى الآن.

وبعد التحقيق معهم، أُطلق سراح العناصر الثلاثة بشروط مقيدة، شملت إبعادهم عن المنشآت التابعة للشرطة لمدة 15 يومًا.

من جانبه، نفى المحامي الذي يمثل أحد المشتبه بهم، رواية "ماحاش"، وقال إن موكله طُلب منه خلال نشاط ميداني قيادة "مركبة متروكة" بأمر من قادته ونقلها إلى داخل إسرائيل.

وأضاف أن موكله "تصرف كما هو متوقع منه بموجب هرمية الجهاز"، في إشارة إلى أنه "نفذ الأوامر"، وأنه قدم للمحققين روايته الكاملة بشأن الواقعة.