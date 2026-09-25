استطلاع: المشتركة 7 مقاعد و55 للمعارضة الصهيونية مقابل 49 لأحزاب الائتلاف

تراجع ملحوظ للأحزاب الحريدية* من حيث الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة: آيزنكوت وبينيت يتفوقان على نتنياهو، وآيزنكوت يتفوق على بينيت* 62% قلقون من وصول مكانة إسرائيل الدولية إلى الحضيض

دعاية انتخابية للصهيونية الدينية في البؤرة الاستيطانية في مجد الكروم، أمس (Getty Images)

توقع استطلاع اليوم، الجمعة، أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية لن تحسم مسألة أي معسكر سيتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة، إذ لم يحصل أي معسكر على أغلبية 61 مقعدا في الكنيست، فيما عبر أغلبية الإسرائيليين عن قلق من الحضيض الذي وصلت إليه مكانة إسرائيل الدولية.

وحسب استطلاع صحيفة "معاريف"، فإن الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستحصل مجتمعة على 55 مقعدا، وأحزاب الائتلاف مع حزب "عمخا يسرائيل" على 49 مقعدا، والأحزاب العربية على 12 مقعدا، وستحصل قائمة توصف بأنها "عناصر الاحتياط والاقتصادية" على 4 مقاعد.

وتوقع الاستطلاع أن تكون نتائج الانتخابات كالتالي:

حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت: 22 مقعدا.

حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو: 18 مقعدا.

قائمة "بِياحد" برئاسة نفتالي بينيت: 13 مقعدا.

حزب "الديمقراطيون": 11 مقعدا.

حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان: 9 مقاعد.

حزب "عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

القائمة المشتركة: 7 مقاعد.

"كتلة "يهدوت هتوراة": 6 مقاعد.

حزب شاس: 6 مقاعد.

الصهيونية الدينية وفايغلين: 6 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

حزب "عمخا يسرائيل": 4 مقاعد.

قائمة "عناصر الاحتياط والاقتصادية": 4 مقاعد.

وقال 47% أن آيزنكوت أنسب لتولي منصب رئيس الحكومة مقابل نتنياهو الذي حصل على 39%.

كذلك اعتبر 46% أن بينيت أنسب لتولي منصب رئيس الحكومة من نتنياهو الذي حصل على 42%، بينما حصل نتنياهو على تأييد 43% مقابل 40% لليبرمان على أنه أنسب لتولي المنصب.

ويفضل 48% من ناخبي الأحزاب الصهيونية في المعارضة أن تعلن هذه الأحزاب منذ الآن أن رئيس الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد سيكون المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة، بينما يفضل 18% إرجاء ذلك إلى ما بعد الانتخابات.

ويؤيد 34% من المستطلعين تولي نتنياهو رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، وذلك بعد أن أيد ذلك 82% من ناخبي أحزاب الائتلاف، فيما أيد 50% من ناخبي أحزاب المعارضة الصهيونية تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة مقابل 25% الذي أيدوا تولي بينيت لهذا المنصب، وقال 11% إنهم يؤيدون تولي يائير لبيد المنصب، و5% أيدوا تولي نتنياهو، و3% أيدوا ليبرمان.

وعبر 62% من المستطلعين، بينهم 88% من ناخبي المعارضة الصهيونية، عن قلقهم من الحضيض الذي وصلت إليه مكانة إسرائيل الدولية، بينما قال 31%، بينهم 59% من ناخبي أحزاب الائتلاف، إنهم غير قلقين، وقال 7% إنه ليس لديهم رأي في هذا الموضوع.