قبل 11 يومًا من 7 أكتوبر: زيارة سرية وتحذير مصري لإسرائيل

"وصل كامل إلى إسرائيل في 26 أيلول/ سبتمبر 2023، على متن طائرة مستأجرة مرتبطة بأجهزة المخابرات المصرية، وتوجه إلى منطقة معزولة تستخدم لمهمات دبلوماسية وأمنية حساسة".

نشرت مجلة "The Atlantic" الأميركية تحقيقًا موسعًا أفاد بأن رئيس المخابرات المصرية السابق، عباس كامل، زار إسرائيل سرًا قبل 11 يومًا من هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحذر من أن حركة حماس تبدو في طور الاستعداد لهجوم كبير.

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وكانت تقارير قد تحدثت، عقب هجوم السابع من أكتوبر، عن تحذيرات مصرية سبقت الهجوم، فيما نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في حينه أن يكون الأخير قد تلقى تحذيرًا شخصيًا من القاهرة بشأن هجوم وشيك.

وبحسب التحقيق الموسع لمجلة "The Atlantic" الأميركية، نُشر ليل الجمعة-السبت، وصل كامل إلى إسرائيل في 26 أيلول/ سبتمبر 2023، على متن طائرة مستأجرة مرتبطة بأجهزة المخابرات المصرية، وهبطت في مطار "بن غوريون" قبل أن تتوجه إلى منطقة معزولة تستخدم، من بين أغراض أخرى، لمهمات دبلوماسية وأمنية حساسة.

ويقول التحقيق إنه استند إلى محادثات مع عشرات المسؤولين والمصادر الإسرائيلية والمصرية والعربية والأميركية والأوروبية، وبحسبه بقيت الطائرة في إسرائيل لمدة 67 دقيقة فقط قبل عودتها إلى القاهرة.

كما يشير التقرير إلى أن مسار الرحلة موثق في سجل الرحلات التابع لسلطة المطارات الإسرائيلية، كما جرى التحقق منه عبر أنظمة مستقلة لتتبع الرحلات الجوية.

ولا يكشف التحقيق هوية المسؤولين الإسرائيليين الذين التقاهم كامل خلال الزيارة القصيرة، لكنه ينقل عن مصادر مطلعة أن الغرض منها كان إيصال تحذير عاجل بشأن الوضع في قطاع غزة.

وبحسب المصادر ذاتها، حذر كامل من أن حماس تبدو في طور الاستعداد لهجوم كبير، ودعا إسرائيل إلى تغيير سياستها تجاه القطاع وتقديم تسهيلات اقتصادية في محاولة لمنع اندلاع مواجهة.

ونقل التحقيق عن مسؤول إسرائيلي سابق، أُطلع لاحقًا على الزيارة، أن الرسالة التي حملها رئيس المخابرات المصرية مفادها أن غزة ستنفجر في وجه إسرائيل إذا لم تغير نهجها.

لكن التحقيق يشدد على أن التحذير المصري لم يتضمن موعدًا محددًا لهجوم محتمل، أو هدفًا بعينه، أو معلومات بشأن كيفية تنفيذه، ولم يقدم لإسرائيل صورة عن هجوم واسع النطاق على غرار ما نفذته حماس في السابع من أكتوبر.

وكانت زيارة كامل إلى إسرائيل استثنائية بحد ذاتها، يلفت تقرير مجلة "The Atlantic"، مشيرًا إلى أن "زياراته إلى إسرائيل نادرة"، وآخر زيارتين معروفتين له قبل ذلك، جرتا في أيار/ مايو وآب/ أغسطس 2021.

ويذكر التقرير أيضًا أن مصر واصلت نقل تحذيرات إلى إسرائيل خلال الأيام التالية، وصولاً إلى يومين قبل الهجوم.

تحذيرات من الإمارات أيضًا

ويأتي الكشف عن تفاصيل الزيارة المصرية في ظل تقارير إسرائيلية أخرى نشرت مؤخرًا بشأن تحذيرات وصلت إلى إسرائيل من الإمارات قبل هجوم السابع من أكتوبر.

وأفادت تقارير بأن أجهزة الاستخبارات الإماراتية نقلت إلى جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك"، في أيلول/ سبتمبر 2023، معلومات تفيد باحتمال تنفيذ حماس "تحركًا عنيفًا"، قبل أن يتحدث الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، مع نتنياهو بشأن التهديد.

وذكرت تقارير أخرى أن التحذير الإماراتي استند إلى معلومات بشأن نية حماس تنفيذ عملية كبيرة، فيما قال مكتب نتنياهو إنه لم يتلق تحذيرًا من الرئيس الإماراتي، ووصف التقارير بهذا الشأن بأنها كاذبة.

وتعيد هذه التقارير تسليط الضوء على سلسلة المعلومات والتحذيرات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، وعلى كيفية تعامل المستويين السياسي والأمني في إسرائيل معها، في وقت لا يزال الجدل بشأن المسؤولية عن الإخفاق الذي سبق الهجوم حاضرًا بقوة في إسرائيل.