ازدحام في مطار "بن غوريون": مواقف السيارات ممتلئة بالكامل

امتلأت جميع مواقف السيارات في مطار بن غوريون وسط حركة سفر كثيفة خلال عيد "سوكوت"، فيما تتوقع سلطة المطارات عبور نحو 1.13 مليون مسافر خلال فترة الأعياد، وأكثر من 90 ألفًا يوميًا خلال العيد.

أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم الأحد، امتلاء جميع مواقف السيارات في مطار بن غوريون وعدم توفر أماكن شاغرة حتى إشعار آخر، داعية المسافرين ومرافقيهم إلى تجنب الوصول بسياراتهم الخاصة واستخدام المواصلات العامة، في ظل حركة سفر كثيفة تتزامن مع موسم الأعياد اليهودية وعيد العُرش ("سوكوت").

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وبحسب معطيات سلطة المطارات، يُتوقع أن يمر من مطار بن غوريون نحو 1.13 مليون مسافر، بين القادمين والمغادرين، خلال الفترة الممتدة من انتهاء "يوم الغفران" في 22 أيلول/ سبتمبر وحتى انتهاء عيد "العُرش" 4 تشرين الأول/ أكتوبر، مع تسجيل أكثر من 90 ألف مسافر يوميًا خلال فترة "العُرش".

وقالت سلطة المطارات إن مواقف السيارات في المطار بلغت كامل طاقتها الاستيعابية، وإنه "لا توجد أماكن شاغرة حتى إشعار آخر"، مطالبة المسافرين وكذلك من يصلون إلى المطار لمرافقتهم أو استقبالهم بالاعتماد على وسائل النقل العام.

وأوضحت أنها ستصدر تحديثًا جديدًا في حال طرأ تغيير على نسبة الإشغال في المواقف، من دون تحديد موعد متوقع لعودة توفر أماكن لركن المركبات.

ويأتي امتلاء المواقف في ذروة حركة السفر خلال فترة الأعياد، التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المسافرين عبر المطار.

وفي مؤشر على حجم الحركة، مرّ عبر مطار بن غوريون، يوم الخميس الماضي، 24 أيلول/ سبتمبر، نحو 105 آلاف مسافر على متن 614 رحلة جوية.

ومن المتوقع أن يشهد الخميس المقبل، الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، حركة مماثلة، مع عبور نحو 100 ألف مسافر إضافي عبر المطار.

وتشمل الوجهات الرئيسية للمسافرين خلال فترة الأعياد اليونان وقبرص وإيطاليا والإمارات والولايات المتحدة وألمانيا وجورجيا وفرنسا.