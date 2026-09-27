استطلاع: تساوي معسكرَي نتنياهو وآيزنكوت وأكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون شطب الأحزاب العربية

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي جديد تعادل معسكر نتنياهو والمعارضة الصهيونية بـ52 مقعداً لكل منهما، مع تصدّر حزب "يَشار" برئاسة آيزنكوت بـ23 مقعدا. وكشف الاستطلاع عن تأييد أكثر من نصف الإسرائيليين شطب ترشّح القائمتين العربيتين.

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، الأحد، تساوي معسكر الأحزاب الصهيونية المعارِضة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومعسكر الأخير في انتخابات تُجرى اليوم.

جاء ذلك بحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، والذي أظهر أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون شطب ترشّح القائمتين العربيتين، ومنعهما من خوض الانتخابات المقبلة.

وأظهر الاستطلاع حصول حزب "يَشار" الذي يقوده رئيس أركان الجيش الأسبق، غادي آيزنكوت على 23 مقعدا في انتخابات تُجرى اليوم، متفوقا بذلك بمقعدين على الليكود، فيما يحصل رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وتحالفه "بِياحد" الذي يضمّ رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، على 11 مقعدا.

ويحصل معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو على 52 مقعدا، كما يحصل معسكر نتنياهو على 52 مقعدا، بالإضافة إلى المقاعد الأربعة التي يتحصل عليها تحالف هندل - زليخا، الذي لم يعلن لأي المعسكرين سينضم.

أما بالنسبة إلى التمثيل العربي، المتمثل بالقائمتين العربيتين (المشتركة الثلاثية، والموحدة)، فتحصلان على 12 مقعدا.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"يَشار": 23 مقعدا.

"الليكود": 21 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 11 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد.

"شاس": 7 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 7 مقاعد.

المشتركة الثلاثية؛ الجبهة والتجمع والعربية للتغيير: 7 مقاعد.

"الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش: 6 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

"عمخا يسرائيل" برئاسة الضابط الإسرائيلي السابق، عوفر فينتر: 4 مقاعد.

تحالُف هندل - زليخا: 4 مقاعد.

شطب ترشّح الأحزاب العربية

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كانوا يؤيدون شطب ترشّح القائمة المشتركة، ليعرب 55% عن تأييدهم لذلك، فيما رفض 27% من المشاركين ذلك، وأجاب 18% بـ"لا أعلم".

وفي السؤال ذاته، ولكن بشأن القائمة الموحدّة، أعرب 54% عن تأييد شطب ترشحّها، فيما أبدى 30% اعتراضهم على ذلك، وأجاب 16% بـ"لا أعلم".

المشاركة في التصويت

وسأل الاستطلاع المشاركين: "هل أنت متأكد من أنك ستصوّت في الانتخابات؟"، ليؤكّد 77% من ناخبي المعارضة الصهيونية ذلك.

وقال 72% من مؤيدي ائتلاف حكومة نتنياهو إنهم متأكدون من أنهم سيدلون بأصواتهم، فيما قال 45% من المشاركين العرب، أنهم متأكدون من ذلك، علما بأن الاستطلاع هذا، لا يعكس التمثيل العربي بشكل دقيق.

الأنسب لرئاسة الحكومة

وفي ما يتعلّق بالأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، تصدّر نتنياهو المرشّحين للمنصب وتفوّق على آيزنكوت، فيما تفوّق الأخير على بينيت وبشكل كبير.

وفي مقارنة بين آيزنكوت ونتنياهو، يتحصّل الأول على 38% من تأييد المشاركين في الاستطلاع، فيما يحصل رئيس الحكومة الحالي على 39%، في حين قال 23% إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.

وحصل نتنياهو على تأييد 42% من المؤيدين، متفوقا على بينيت الذي حظي بـ33%، فيما قال 25% إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.

وفي السؤال ذاته حينما وُجّه لناخبي المعارضة حصرا، تقدم رئيس حزب "يشار" بفارق واسع، متحصّلا على نسبة 54%، مقابل 32% لبينيت، فيما قال 14% من المستطلعة آراؤهم إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.

وحينما سُئل ناخبو المعارضة عن رأيهم في الشخص الأنسب لتولي رئاسة الحكومة من بين عدة مرشّحين محتملين؛ أكد 42% أن آيزنكوت هو المفضل بالنسبة إليهم، فيما أيّد 19% تولّي بينيت المنصب.

وعَدّ 12% من المشاركين أن أفيغدور ليبرمان هو الأنسب لترؤس الحكومة، فيما رأى 8% أن رئيس "الديمقراطيون"، يائير غولان، هو الأفضل لذلك، فيما قال 3% من المستطلعة آراؤهم أن جميعهم غير مناسبين لتولي المنصب، بينما أجاب 16% بـ"لا أعلم".

قوّة الأحزاب في شمال إسرائيل

وبحسب الاستطلاع، فإنه بالنسبة للناخبين الذين يسكنون شمالي إسرائيل، يتصدر الليكود برئاسة نتنياهو بـ24 مقعدا، فيما يتراجع "يشار" إلى 20 مقعدا.

ويعزز تحالف "بياحد" قوّته، ويرفع عدد مقاعده إلى 14 مقعدا، بينما يحصل كل من حزبي "عوتسما يهوديت" و"يسرائيل بيتينو" على مقعد واحد إضافي مقارنة بالاستطلاع الأساسي الشامل.

بينما تُبقي القائمتان العربيتان على قوّتيهما، بـ7 مقاعد للمشتركة و5 للموحدة.

ولا يتجاوز حزب "عمخا يسرائيل" نسبة الحسم، كما يتراجع ائتلاف حكومة نتنياهو، ليصبح عدد مقاعده 49 مقعدا فقط.

وأجرى الاستطلاع معهد "كانتار" في 27 أيلول/ سبتمبر 2026، بمشاركة 552 شخصا من أصل ألفين 118 شخصا تمت دعوتهم للمشاركة فيه، وذلك عبر الإنترنت، بنسبة خطأ في العينة ±4.2%.