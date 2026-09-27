تشهد باحات الأقصى تصعيدا جديدا مع استمرار اقتحامات المستوطنين خلال موسم الأعياد اليهودية، بالتزامن مع تشديد الاحتلال قيوده على الفلسطينيين في القدس القديمة ومحيط المسجد.

اقتحم مستوطنون، الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع موسم الأعياد اليهودية، ولا سيما "عيد العرش" الذي يستمر لمدة أسبوع.

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وأفادت دائرة الأوقاف بأن مجموعات تضم عشرات المستوطنين اقتحمت باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات داخلها وأدت طقوسا تلمودية، فيما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد والبلدة القديمة، وفرضت قيودا على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى الأقصى.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعدها خلال موسم الأعياد اليهودية، وسط دعوات من جماعات استيطانية لتكثيف دخول المستوطنين إلى المسجد وأداء طقوس دينية في باحاته.

اقتحامات جماعية للأقصى في عيد العرش.. نحو 41 ألف مستوطن منذ بداية العام

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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال "عيد العرش"

أفادت "منظمات الهيكل" المزعوم بأن مئات المستوطنين ينتظرون اقتحام ساحات المسجد الأقصى، فيما اقتحمت مجموعات منهم ساحاته، بواقع 90 إلى 100 شخص في كل مجموعة، ضمن اقتحام جماعي بمناسبة عيد العرش.

وشملت الاقتحامات مجموعة من نحو 50 مستوطنًا من مستوطنات غوش كانا، إلى جانب طلاب مدرسة دينية لجبل الهيكل، بعد أداء صلاة العيد عند سفح المسجد.

وذكرت المصادر ذاتها أن الشرطة احتجزت خمسة مستوطنين وأخرجتهم عبر باب الأسباط، كما احتجزت مستوطنًا آخر عند باب السلسلة بعد ترديده "كاديش" في ساحات الأقصى.

وشهد أيلول/سبتمبر الجاري اقتحامات متكررة، بينها دخول 480 مستوطناً في 13 أيلول بالتزامن مع ما يسمى "رأس السنة العبرية"، ونحو 100 مستوطن في 20 أيلول خلال "يوم الغفران".

وبحسب معطيات محافظة القدس، اقتحم 40,661 مستوطنا المسجد الأقصى منذ بداية العام وحتى نهاية آب/أغسطس 2026، فيما بلغت قرارات إبعاد المقدسيين عن المسجد نحو 800 قرار منذ بداية العام وحتى أوائل أيلول.

اقتحامات جماعية للأقصى في عيد العرش.. نحو 41 ألف مستوطن منذ بداية العام @arab48website https://t.co/eIar9RHJPg pic.twitter.com/ZsCiJv9X1K — موقع عرب 48 (@arab48website) September 27, 2026

وحذرت محافظة القدس من استغلال موسم الأعياد لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، معتبرة أن تكرار الاقتحامات بحماية الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب السماح بأداء طقوس داخل باحاته، يندرج ضمن مساعٍ لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

ويمتد موسم الأعياد اليهودية الحالي من أيلول/سبتمبر حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر، ويشمل "رأس السنة العبرية" و"يوم الغفران" و"عيد العرش"، وسط تشديد الإجراءات الإسرائيلية في القدس القديمة ومحيط الأقصى، بما في ذلك إغلاق طرق وفرض قيود على وصول الفلسطينيين، بالتزامن مع تسهيل اقتحامات المستوطنين.