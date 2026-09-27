قبل شهر من الانتخابات الإسرائيلية، تتبلور حملات الأحزاب حول الصراع على رئاسة الحكومة والمنافسة داخل المعسكرات، فيما تتقدم الضفة والاستيطان وخطاب التهجير في حملات قوى اليمين، ضمن سباق يوظف الحرب والخوف والهوية لحشد الناخبين.

دخلت الانتخابات الإسرائيلية شهرها الأخير، قبل الاقتراع المقرر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مع انتقال الأحزاب إلى مرحلة حشد قواعدها، واستقطاب المترددين، ومحاولة اجتذاب أصوات من المعسكر المقابل، فيما تتبلور الرسائل التي ستقود حملاتها حتى يوم التصويت، وفي مقدمتها المنافسة بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت على صورة القيادة.

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ويبرز في الشهر الأخير قبل الانتخابات صراع داخل اليمين نفسه، في وقت تحتل فيه الضفة الغربية والاستيطان والتهجير حيزًا متقدمًا في خطاب قوائمه، بالتوازي مع تكثيف الأحزاب رسائلها وشعاراتها ووعودها الانتخابية؛ إذ تسعى بعض القوائم إلى توسيع قوتها، بينما تخوض أخرى معركة البقاء فوق نسبة الحسم.

في الليكود، تتمحور الحملة حول نتنياهو شخصيًا، تحت شعار "لن نستسلم"، مع إبراز ما يصفه الحزب بإنجازاته العسكرية بعد إخفاق 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وقدرته على مواجهة الضغوط الخارجية. وفي المقابل، يدير الليكود حملة سلبية ضد آيزنكوت، ويركز على الادعاء بأن منافسه سيحتاج إلى دعم أو إسناد القوائم العربية لتشكيل حكومة.

أما حملة آيزنكوت، فتعتمد أساسًا على تقديمه باعتباره نموذج قيادة مغايرًا لنتنياهو، وعلى قدرته، وفق خطاب حملته، على "إعادة بناء إسرائيل" بعد عملية 7 أكتوبر وثلاث سنوات من الحرب. كما تبرز الحملة قوانين إعفاء الحريديين من التجنيد، وتعمل على ترسيخ قائمته كحزب صالح للحكم، مع نشاط ميداني في مدن تُعد تقليديًا معاقل لليكود وإطلاق حملة رقمية مكثفة.

ويتحرك نفتالي بينيت في مساحة مختلفة نسبيًا، إذ تركز قائمته "بياحد"، التي تضم "ييش عتيد"، على الأمن وغلاء المعيشة والتعليم، وتسعى خصوصًا إلى جذب المترددين بين المعسكرات وداخل المعسكر المناوئ لنتنياهو. وبالمثل، يحاول أفيغدور ليبرمان تقديم "يسرائيل بيتينو" بوصفه بديلًا يمينيًا ليبراليًا، تحت رسالة مفادها أن الحزب يمثل "الليكود القديم".

وفي اليمين الأشد تطرفًا، يخوض إيتمار بن غفير حملته على أساس السياسات التي دفع بها في الشرطة ومصلحة السجون، بما في ذلك الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين، وتوسيع توزيع السلاح على المدنيين، فيما يستهدف بصورة مباشرة أصواتًا من الليكود و"شاس".

أما سموتريتش، الذي يخوض الانتخابات في تحالف تقني مع موشيه فيغلين، فيدير حملة منفصلة تضع ما يسميه "الثورة في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى تغير الواقع على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، في مركزها، وتوجه خطابها أساسًا إلى القاعدة الأيديولوجية الصلبة في اليمين.

وتحمل رموز القوائم مفارقة سياسية تاريخية؛ فبن غفير يخوض الانتخابات بالحرف العبري "بيت"، المرتبط تاريخيًا بـ"المفدال"، بينما يخوض تحالف سموتريتش–فيغلين بالحرف "طيت"، المرتبط تاريخيًا بـ"موليدت" وخطاب الترانسفير والتهجير.

و"المفدال" هو الحزب الديني القومي التاريخي الذي مثّل لعقود تيار الصهيونية الدينية، فيما ارتبط حزب "موليدت"، الذي أسسه رحبعام زئيفي، باليمين القومي المتطرف وبالدعوة إلى "الترانسفير"، في إشارة إلى ترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم من الأراضي المحتلة

وتكتسب هذه المفارقة دلالة إضافية في ظل حضور خطاب تهجير الفلسطينيين لدى اليمين في المعسكرين. ويضع سموتريتش ضمن مشروعه السياسي للولاية المقبلة الدفع نحو تهجير فلسطينيين من غزة والضفة، فيما يجعل عوفر فينتر التهجير جزءًا صريحًا من خطابه، معتبرًا أن عدم تنفيذها كان من أوجه فشل الحكومة في تحقيق "الحسم".

ويخوض فينتر السباق مستقلًا رغم إعلانه أنه سيوصي بنتنياهو لرئاسة الحكومة، ما جعله عرضة لهجمات من الليكود وحلفائه الذين يتهمونه بتبديد أصوات اليمين؛ ويطمح إلى حقيبة الأمن ويرفع شعار "الحسم"، في إشارة إلى حسم المعارك التي تخوضها إسرائيل على مختلف الجبهات، والتي باتت تتمثل باعتداءات وانتهاكات متواصلة للتسويات في غزة ولبنان وسورية.

وفي المقابل، يركز تحالف يوعاز هندل ويرون زليخا على تجنيد الحريديين و"الحوكمة" والإصلاحات الاقتصادية وخفض غلاء المعيشة، من دون التزام مسبق بأي من المعسكرين.

وعلى الطرف الآخر، يبني "الديمقراطيون" بزعامة يائير غولان حملتهم على التأكيد أنهم لن ينضموا إلى حكومة برئاسة نتنياهو أو تضم الأحزاب الحريدية والكاهانيين، بينما يدفع بني غانتس وحزبه "كاحول لافان" باتجاه تشكيل حكومة صهيونية واسعة عابرة للمعسكرات.

وفي الأحزاب الحريدية، تدخل "شاس" و"يهدوت هتوراه" الانتخابات بعد ولاية لم تنجح فيها بتمرير قانون لإعفاء الحريديين من التجنيد. وتركز "شاس" على جمهورها التقليدي ورسائل الوحدة، فيما تؤجل "يهدوت هتوراه" الجزء الأكبر من حملتها إلى ما بعد الأعياد، مع التشديد على اتباع توجيهات الحاخامات.

وأقرت لجنة الانتخابات رموز القوائم، لكنها أبقت اعتماد المشتركة والموحدة مشروطًا بقرار المحكمة العليا، بعد أن قررت اللجنة شطبهما، كما شطبت رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة والنائب عوفر كَسيف.

وهكذا تدخل الحملة شهرها الأخير على مسارين متوازيين: منافسة على رئاسة الحكومة، وصراع داخل كل معسكر على الأصوات والهوية السياسية وحدود الخطاب، فيما تبقى القضية الفلسطينية، من الحرب على غزة إلى الاستيطان والضفة وخطاب التهجير، حاضرة في المعركة الانتخابية.

وفي قلب هذا السجال، يتحول الصوت العربي نفسه إلى أداة انتخابية تُستخدم في اتجاهين متعاكسين؛ إذ يوظف معسكر نتنياهو احتمال اعتماد خصومه الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بوصفه أداة تخويف وحشد لناخبي اليمين، فيما يُعامل الصوت العربي في حسابات المعسكر المناوئ لدرء هذه "الاتهامات"، عبر رسم حدود لما يعتبره شراكة عربية "شرعية" ومَن يُدفع خارجًا بسبب موقفه من أسس الدولة والصهيونية.