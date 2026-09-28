الشاباك: كشف زيارة نتنياهو للإمارات عرّض حياته وزوجته للخطر

مكنب نتنياهو يتهم القناة 12 بارتكاب "مخالفة خطيرة" إثر كشف زيارة نتنياهو غير المعلنة إلى الإمارات قبل هبوط طائرته في إسرائيل، وقال إن النشر عرّض حياته وزوجته والوفد المرافق له للخطر وكشف أساليب عمل قد تؤثر على عمليات مستقبلية للشاباك.

قدّم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مساء الإثنين، شكوى إلى الرقيب العسكري الإسرائيلي ضد القناة 12، على خلفية كشفها زيارة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، غير المعلنة إلى الإمارات، معتبرًا أن توقيت النشر عرّض نتنياهو والوفد المرافق له والعملية الأمنية للخطر.

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وقال مكتب رئيس الحكومة، في بيان، إن الشاباك طالب بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية" ضد القناة، على خلفية ما وصفه بـ"مخالفة خطيرة لتعليمات الرقابة العسكرية".

ونقل البيان عن الشاباك قوله إن "نشر الزيارة في المرحلة التي نُشرت فيها عرّض أمن رئيس الحكومة والعملية والقوات في الميدان للخطر".

وأضاف الشاباك أن "نشر الزيارة والطريقة التي نُفذت بها كشف أساليب عمل للجهاز، بما يجعل العمليات المستقبلية، بحد ذاتها، عرضة لخطر أكبر".

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن النشر "عرّض حياة رئيس الحكومة وزوجته والوفد المرافق للخطر"، وكان من بين أعضائه رئيس الموساد، ورئيس مجلس الأمن القومي، والسكرتير العسكري لنتنياهو، ورئيس قسم الحماية في الشاباك، إلى جانب طاقم الطائرة والحراسة.

واعتبر أن الشكوى تركز على نشر خبر الرحلة عند الساعة 21:38، بينما كانت الطائرة لا تزال بعيدة عن إسرائيل، قبل أن تهبط عند الساعة 22:27، أي بعد نحو ساعة.

ونقل البيان كذلك تقييمًا للموساد بشأن الواقعة، جاء فيه أن "هذا التسريب شكّل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لأمن رئيس الحكومة والوفد". وأضاف الموساد: "نطلب رفع راية تحذير والتعامل مع واقعة النشر بوصفها حدثًا خطيرًا ألحق ضررًا بأمن دولة إسرائيل".

وكانت القناة 12 أول من أفاد، الأحد، بأن نتنياهو زار الإمارات بصورة غير معلنة والتقى رئيسها، محمد بن زايد، مشيرة إلى أنه غادر إسرائيل صباحًا بطائرة خاصة وأمضى يومه في الإمارات.

ولم يكن مكتب نتنياهو قد أعلن الزيارة مسبقًا. وهي الثانية له إلى الإمارات خلال العام الأخير، بعدما أعلن مكتبه أن زيارته السابقة جرت خلال الحرب الإسرائيلية الأميركية المشتركة على إيران.