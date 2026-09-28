سيغالوفيتش يعتبر أن أبو شحادة "تجاوز الحدود": كان عليه عدم الترشح للانتخابات

اعتبر سيغالوفيتش أن رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة "تجاوز الحدود"، وردا على سؤال إذا كان عليه الترشح لانتخابات الكنيست قال "كلا (كررها ثلاث مرات)، بناء على ما هو (أبو شحادة) قاله".

اعتبر المرشح الثاني في القائمة الموحدة يوآف سيغالوفيتش، أن رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، "تجاوز الحدود"، وأن لم يكن عليه الترشح لانتخابات الكنيست؛ على حد تعبيره.

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وفي الوقت نفسه، قال سيغالوفيتش خلال مقابلة "بودكاست" أجريت معه، إنه لا يؤيد قرارات الشطب بشكل عام، مشيرا إلى أنها تتم من خلال لجنة انتخابات ذات طابع سياسي.

اعتبر المرشح الثاني في القائمة الموحدة يوآف سيغالوفيتش، أن رئيس التجمع سامي أبو شحادة "تجاوز الحدود"، وأن لم يكن عليه الترشح لانتخابات الكنيست؛ على حد تعبيره.



وعندما قارن المحاور شطب ترشح أبو شحادة بشطب ترشح متطرفين أمثال باروخ مارزل وبن أري، كرر سيغالوفيتش أقواله إنه "تجاوز… pic.twitter.com/HUE9M7nUnw — موقع عرب 48 (@arab48website) September 28, 2026

لكن عندما قارن المحاور شطب ترشح أبو شحادة بشطب ترشح متطرفين أمثال باروخ مارزل وبن أري، كرر سيغالوفيتش أقواله إنه "تجاوز الحدود، ومن ناحية المبدأ أعتقد أن (الشطب) غير صحيح بشكل عام"، قبل أن يضيف أن أبو شحادة "يجب أن يصل إلى المحكمة العليا".

وردا على سؤال ما إذا كان على أبو شحادة الترشح لانتخابات الكنيست، مضى سيغالوفيتش قائلا: "كلا (كررها ثلاث مرات)، بناء على ما هو (سامي أبو شحادة) قاله".

وفي سؤال آخر حول ما إذا كانت القائمة الموحدة ستوافق على الحرب على غزة في الثامن تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إذا كانت ضمن الائتلاف بالحكومة الإسرائيلية، أجاب سيغالوفيتش: "نعم بالتأكيد".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية بتركيبتها السياسية اليمينية، قد قررت يوم الأربعاء الماضي شطب ترشح أبو شحادة إلى جانب النائب عوفر كسيف والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة، لانتخابات الكنيست المقبلة.

فيما من المقرر أن تنظر المحكمة العليا يوم الخميس المقبل في قرارات الشطب من قبل اللجنة المركزية للانتخابات.